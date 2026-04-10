Индекс кулича: в какую сумму казахстанцам и жителям стран СНГ обойдется пасхальная выпечка

Буквально в ближайшие дни православные христиане отметят один из самых важных для них праздников – Пасху. На этом фоне Zakon.kz решил выяснить, во сколько обойдется приготовление пасхальных куличей в Казахстане и в соседних странах.

Пасха (Светлое Христово Воскресение) является одним из самых важных христианских праздников. В этом году православные казахстанцы начнут его отмечать в ночь на 12 апреля.

Праздничный стол, как правило, отличается большим изобилием различных лакомств, так как до наступления Пасхи христиане соблюдали Великий пост – семь недель отказа от пищи животного происхождения, усиленные молитвы, отказ от развлечений и покаяния.

Ну а наиболее важным и традиционным блюдом этого праздника является пасхальный кулич, так как он символизирует прообраз хлеба, который апостолы оставляли воскресшему Христу на трапезах.

Как произведем расчет

Сегодняшние темпы жизни многим домохозяйкам не позволяют печь пасхальные куличи самостоятельно. Поэтому часть из них предпочтут обратиться за помощью в частные пекарни и кондитерские, ну или же просто купят готовые куличи в супермаркете.

Тем не менее, приготовление куличей в домашних условиях для некоторых верующих женщин является не только отдельным видом искусства, но и уже своего рода семейной традицией, так как совместная выпечка куличей помогает создать особое праздничное настроение. Плюс ко всему, готовить дома всегда обходится на порядок дешевле, чем просто заказать или купить их в магазине.

Рецепт приготовления пасхальных куличей у каждой домохозяйки свой собственный, но для того, чтобы справедливо произвести расчет цен и сделать качественное сравнение, за основу возьмем его классический вариант.

Так, на 6-7 куличей весом по 300 грамм потребуется примерно 1 кг муки, 0,5 л молока, 6 яиц, 300 грамм сахара, пачка сливочного масла, сухие дрожжи, ванильный сахар, изюм, а также ингредиенты для глазури и украшений.

Понятное дело, что, к примеру, если покупать эти продукты на базаре, цена на них может быть дешевле, чем в супермаркетах. Но для расчета итоговой суммы и объективности эксперимента закупаться будем в крупных торговых сетях Казахстана, России, Узбекистана и Кыргызстана.

Кроме того, поскольку купить сегодня в магазинах и супермаркетах ровное количество необходимых ингредиентов поштучно и на развес довольно-таки сложно, их цену будем рассматривать из расчета стоимости в фасованных упаковках.

Затраты на приготовление куличей в Казахстане

Закуп необходимых продуктов решили провести в Астане в одной из крупных торговых сетей столицы.

В результате получилось:

мука (упаковка 1,9 кг) – 589 тенге;

– 719 тенге; сливочное масло – 1289 тенге;

– 485 тенге; яйца (10 штук) – 810 тенге;

– 95 тенге; ванильный сахар (1 упаковка) – 99 тенге;

– 429 тенге; изюм (упаковка 200 грамм) – 655 тенге.

В итоге средние затраты на продукты для выпечки нужного нам количества пасхальных куличей в Казахстане составят 5170 тенге.

Во сколько обойдутся пасхальные куличи в Кыргызстане

По той же схеме идем в один из крупных супермаркетов в Бишкеке и собираем те же самые ингредиенты для выпечки.

И вот что получилось:

мука (упаковка 1 кг) – 77,8 сом (примерно 424 тенге) ;

– 154 сома ; сливочное масло – 234 сома (примерно 1275 тенге) ;

– 110 сом ; яйца (10 штук) – 154 сома (примерно 839 тенге) ;

– 23 сома ; ванильный сахар (упаковка 25 грамм) – 17 сом (примерно 93 тенге) ;

– 61,16 сом ; изюм (упаковка 200 грамм) – 160 сом (примерно 872 тенге).

Итого на выпечку пасхальных куличей в Кыргызстане в среднем потребуется 990,96 сом (или 5400 тенге) по курсу Нацбанка РК.

Во сколько обойдутся пасхальные куличи в Узбекистане

Для расчета цен на необходимые нам продукты, но уже в Узбекистане, также возьмем за основу те, что предлагают популярные супермаркеты в Ташкенте.

В итоге получаем:

мука (упаковка 1 кг) – 13 990 сум (примерно 545 тенге) ;

– 14 390 сум ; сливочное масло – 20 490 сум (примерно 798 тенге);

– 10 990 сум ; яйца (10 штук) – 14 663 сум (примерно 571 тенге) ;

– 8000 сум ; ванильный сахар (упаковка 20 грамм) – 6441 сум (примерно 251 тенге) ;

– 22 800 сум ; изюм (упаковка 200 грамм) – 24 990 сум (примерно 974 тенге).

Для того, чтобы испечь 6-7 куличей весом по 300 грамм, в Узбекистане предстоит потратить 136 754 сум (или 5328 тенге) по курсу Нацбанка РК.

Во сколько обойдутся пасхальные куличи в России

Аналогично рассчитываем корзину продуктов для выпечки пасхальных куличей, но уже по товарам в одном из крупных супермаркетов в Москве.

И вот что получилось:

мука (упаковка 1 кг) – 80 рублей (примерно 492 тенге) ;

– 140 рублей за литр ; сливочное масло – 240 рублей (примерно 1476 тенге) ;

– 130 рублей ; яйца (10 штук) – 130 рублей (примерно 799 тенге) ;

– 30 рублей ; ванильный сахар (1 упаковка) – 35 рублей (примерно 215 тенге) ;

– 40 рублей ; изюм (упаковка 150 грамм) – 220 рублей (примерно 1353 тенге).

Таким образом, на выпечку пасхальных куличей российским домохозяйкам предстоит потратить 1045 рублей (или 6426 тенге) по курсу Нацбанка РК.

В конечном итоге получилось, что больше всего на выпечку 6-7 куличей весом 300 грамм в 2026 году потратят в России, а меньше всего – в Казахстане.

Добавим, что практически во всех странах стоимость продуктов для выпечки традиционного пасхального кулича заметно увеличилась. К примеру, в Казахстане еще год назад, чтобы испечь такое же количество куличей, потребовалось бы примерно 3800 тенге, что на 1370 тенге меньше, чем сегодня.