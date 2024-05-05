Что может улучшить здоровье мужчин среднего возраста

Диетолог Нурия Дианова рассказала о том, что мужчины среднего возраста могут улучшить здоровье, отказавшись хотя бы от одной порции красного мяса в пользу пищи растительного происхождения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 360.ru, в 2020 году в Стэнфорде провели восьминедельный эксперимент: одни его участники употребляли только обычное мясо, а другие заменили его на мясо растительного происхождения. У вторых естественным образом снизился вес, улучшился липидный профиль (содержание разных фракций жиров). Также анализ крови показал, что у них уменьшился риск тромбозов, сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта миокарда, системного воспаления рака кишечника, заболевания почек и сахарного диабета.

Врач рекомендовала всем мужчинам среднего возраста заменить хотя бы одну порцию красного мяса в рационе на растительную пищу, что позволило бы им значительно улучшить здоровье.

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