Как выбрать "правильную" курицу

При покупке мяса курицы и целой тушки нужно следовать ряду рекомендаций, чтобы выбрать качественный продукт без содержания "химии", сообщает Zakon.kz.

Какие это требования, рассказала нутрициолог Инна Кононенко. В первую очередь нужно обратить внимание на размер курицы. В принципе, это небольшая птица, поэтому крупные тушки лучше не покупать, так как в них могут содержаться гормональные препараты, используемые при выращивании курицы, приводит слова эксперта 5-tv.ru.

"Чаще всего из гормональных препаратов используются эстрогены, и если много и долго употреблять такую курицу, например, женщине, то это может привести к нарушению менструального цикла", – сказала Кононенко.

Кроме того, при выращивании курицы производители могут использовать антибиотики, которые способны привести к нарушению полезной микрофлоры организма и разрастанию патогенной и грибковой флоры.

При этом думать, что курица, выращенная в домашних условиях, не несет опасности для здоровья, ошибочно. При ее выращивании, напротив, не использовались антибиотики, и она вполне могла болеть сальмонеллезом и бактерии передадутся человеку.

"Чтобы не заразиться сальмонеллезом, важно использовать в пищу тщательно проваренное или прожаренное мясо, без остатков неприготовленных участков. Смотрите внимательно, чтобы в центре все кусочки были приготовлены", – советует диетолог.

Она также предупредила, что максимальное количество химических веществ содержится в ногах курицы и в ее коже, а минимальное – в грудке.

При покупке следует также обращать внимание на запах птицы: если он неприятный, химический, то курицу лучше не покупать. Приготовленный из курицы бульон тоже дает возможность проверить качество мяса. Хороший куриный бульон будет прозрачным и с приятным ароматом, а не с запахом химических веществ.

"Мясо лучше покупать охлажденным, а не замороженным. Во-первых, это дает возможность оценить его на запах, а, кроме этого, в замороженном мясе будет содержаться избыточное количество воды", – посоветовала специалист.

Также, выбирая курицу, нужно обратить внимание на ее кожу: если она чистая и сухая, значит, курица здоровая и при ее выращивании не использовались какие-то опасные вещества. А липкая и скользкая кожа бывает у несвежей либо больной птицы. Также не стоит покупать тушки с ранами, царапинами и сгустками крови.

"Обращайте внимание на цвет кожи – он должен быт светло-розовым. Жир должен быть желтоватым. Слишком яркий цвет кожи и жира может указывать на то, что при выращивании курицы добавлялись какие-то красители. Не покупайте курицу в специях и маринаде, даже если очень торопитесь быстрее сделать свой шашлык. Часто производители используют приправы для того, чтобы прикрыть несвежесть мяса. Лучше насладитесь процессом самостоятельного приготовления и маринования мяса", – рекомендует Кононенко.

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