Американка предупредила об опасности владельцев посудомоечных машин
По информации Fox News, мать троих детей Симона Андерсон сообщила, что посреди ночи ее посудомоечная машина загорелась, после этого как она поставила ее на режим мойки в ночное время.
Она рассказала, что включила посудомоечную машину и пошла спать около полуночи, но позже проснулась около 1:20 ночи от звука срабатывания датчиков дыма
Фото: Симона Андерсон
Симона и ее семья смогли благополучно покинуть свой после того, как "посудомойка" загорелась.
Женщина вспоминает, что прошло всего две-три минуты с того момента, как они встали и вышли из дома, прежде чем все помещение полностью наполнилось дымом".
Теперь семейную кухню придется полностью ремонтировать, и семье придется жить в другом месте как минимум шесть месяцев.
Некоторые компании и производители посудомоечных машин утверждают, что лучше всего запускать посудомоечную машину в часы низкой нагрузки, например, ночью, из-за более низких тарифов на электроэнергию, однако эксперты не советуют этого делать.
Однако несколько экспертов по пожарной безопасности в Интернете утверждают, что посудомоечные, сушильные и стиральные машины не следует включать ночью или когда дома никого нет.
Использование этих устройств в ночное время или вне дома может значительно повысить риск того, что какая-либо проблема, например неисправность или потенциальный пожар, останется незамеченной.
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