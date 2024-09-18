Американка предупредила об опасности владельцев посудомоечных машин

Жительница Канзаса (США) предупреждает всех владельцев посудомоечных машин о высоком риске возгорания этой техники. Подобная ситуация недавно произошла с ней, сообщает Zakon.kz.

По информации Fox News, мать троих детей Симона Андерсон сообщила, что посреди ночи ее посудомоечная машина загорелась, после этого как она поставила ее на режим мойки в ночное время.

Она рассказала, что включила посудомоечную машину и пошла спать около полуночи, но позже проснулась около 1:20 ночи от звука срабатывания датчиков дыма

Фото: Симона Андерсон

Симона и ее семья смогли благополучно покинуть свой после того, как "посудомойка" загорелась.

Женщина вспоминает, что прошло всего две-три минуты с того момента, как они встали и вышли из дома, прежде чем все помещение полностью наполнилось дымом".

Теперь семейную кухню придется полностью ремонтировать, и семье придется жить в другом месте как минимум шесть месяцев.

Некоторые компании и производители посудомоечных машин утверждают, что лучше всего запускать посудомоечную машину в часы низкой нагрузки, например, ночью, из-за более низких тарифов на электроэнергию, однако эксперты не советуют этого делать.

Однако несколько экспертов по пожарной безопасности в Интернете утверждают, что посудомоечные, сушильные и стиральные машины не следует включать ночью или когда дома никого нет.

Использование этих устройств в ночное время или вне дома может значительно повысить риск того, что какая-либо проблема, например неисправность или потенциальный пожар, останется незамеченной.

Ранее сообщалось о том, какие последствия ожидают человека при резком отказе от кофе.

