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Топ-3 рецепта вкуснейшей заправки для салатов: домашний майонез, соусы для "Цезаря" и "Нисуаз"

Топ-3 рецепта вкуснейшей заправки для любимых салатов: домашний майонез, соусы для &quot;Цезаря&quot; и &quot;Нисуаз&quot;., фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 17:48 Фото: freepik
Вкус большинству популярных салатов придают соусы или заправки. Zakon.kz собрал рецепты самых популярных заправок для любимых миллионами блюд.

Заправка для салата "Цезарь" с курицей или креветками

В кулинарии существует два рецепта заправки для популярного салата "Цезарь". Один – с добавлением анчоусов, маринованных каперсов и пармезана, другой без них. Для приготовления заправки салата "Цезарь" без ароматного дополнения вам понадобятся:

  • Перепелиные сырые яйца – 6 шт.
  • Оливковое масло – 150 мл
  • Лимон – 1/2 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Дижонская горчица – 1 ч. л.
  • Соль и перец по вкусу.

Если вам захочется приготовить классический соус, то необходимо добавить следующие ингредиенты:

  • Анчоусы – 2 шт.
  • Каперсы маринованные – 7 г
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Пармезан – 30 г
  • Оливковое масло – 50-70 мл. 

Топ-3 рецепта вкуснейшей заправки для любимых салатов: домашний майонез, соусы для "Цезаря" и "Нисуаз"., фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 17:48

Фото: freepik

Как приготовить заправку для салата "Цезарь"

Приготовим заправку без анчоусов. В емкость от блендера выжать сок из половинки лимона, добавить дижонскую горчицу, разбить туда перепелиные яйца, чеснок и соль с перцем по вкусу. Пустить блендер и размешать, после этого понемногу вливать оливковое масло, продолжая взбивать смесь блендером. Должна получиться приятная и ароматная консистенция домашнего майонеза.

Классическая заправка для салата "Цезарь". Если хотите получить классический вариант заправки, то работу необходимо продолжить. Натереть на мелкой терке пармезан и зубчик чеснока. В чистую емкость от блендера выдавить сок лимона, влить вустерский соус, выложить анчоусы, пармезан с чесноком. Добавьте немного оливкового масла и измельчите до появления однородной массы. В заключение смешать с приготовленным домашним майонезом.

Топ-3 рецепта вкуснейшей заправки для любимых салатов: домашний майонез, соусы для "Цезаря" и "Нисуаз"., фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 17:48

Фото: freepik

Заправка с соевым соусом

Базовым в рецепте является другой известный на весь мир соус – "Винегрет". Для приготовления варианта заправки с соевым соусом вам понадобятся:

  • Оливковое масло – 50-70 мл
  • Соевый соус – 2 ст. ложки
  • Лимон – ½ шт.
  • Мед – 1 ч. ложка
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Соль и перец добавляются по вкусу.

Как приготовить заправку на соевом соусе

Отжать немного сока из свежего лимона – 1 ст. ложка, зубчик чеснока натереть на мелкой терке. В глубокую емкость влить оливковое масло, давить туда соевый соус и смешать венчиком. После этого влить сок лимона, добавить чайную ложку меда, чеснок, соль и перец. Все хорошо взбить венчиком до получения однородной приятной и ароматной консистенции. Соус готов. Походит для заправки любых популярных овощных салатов, в том числе с рукколой, базиликом, помидорами и болгарским перцем.

Топ-3 рецепта вкуснейшей заправки для любимых салатов: домашний майонез, соусы для "Цезаря" и "Нисуаз"., фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 17:48

Фото: freepik

Заправка для салата "Нисуаз"

Очень простой в приготовлении и вкусный соус. Для него вам понадобятся:

  • Оливковое масло – 70-100 мл
  • Винный уксус белый – 2 ст. ложки
  • Дижонская горчица (зернистая) – 2 ч. ложки
  • Сахар – 1 ч. ложка
  • Соль и перец добавляются по вкусу.

Как приготовить заправку для салата "Нисуаз"

Чеснок натереть на мелкой терке. В глубокую миску влить оливковое масло, белый винный уксус и сахар. Помешать венчиком, пока сахар не растворится. Затем добавить туда дижонскую горчицу, тертый чеснок, соль и перец. Все хорошо смешать венчиком до получения однородной приятной массы. После этого накрыть смесь крышкой и оставить на 15 минут при комнатной температуре. Через 15 минут заправка готова.

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