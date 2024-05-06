Топ-3 рецепта вкуснейшей заправки для салатов: домашний майонез, соусы для "Цезаря" и "Нисуаз"
Заправка для салата "Цезарь" с курицей или креветками
В кулинарии существует два рецепта заправки для популярного салата "Цезарь". Один – с добавлением анчоусов, маринованных каперсов и пармезана, другой без них. Для приготовления заправки салата "Цезарь" без ароматного дополнения вам понадобятся:
- Перепелиные сырые яйца – 6 шт.
- Оливковое масло – 150 мл
- Лимон – 1/2 шт.
- Чеснок – 1 зубчик
- Дижонская горчица – 1 ч. л.
- Соль и перец по вкусу.
Если вам захочется приготовить классический соус, то необходимо добавить следующие ингредиенты:
- Анчоусы – 2 шт.
- Каперсы маринованные – 7 г
- Чеснок – 1 зубчик
- Пармезан – 30 г
- Оливковое масло – 50-70 мл.
Фото: freepik
Как приготовить заправку для салата "Цезарь"
Приготовим заправку без анчоусов. В емкость от блендера выжать сок из половинки лимона, добавить дижонскую горчицу, разбить туда перепелиные яйца, чеснок и соль с перцем по вкусу. Пустить блендер и размешать, после этого понемногу вливать оливковое масло, продолжая взбивать смесь блендером. Должна получиться приятная и ароматная консистенция домашнего майонеза.
Классическая заправка для салата "Цезарь". Если хотите получить классический вариант заправки, то работу необходимо продолжить. Натереть на мелкой терке пармезан и зубчик чеснока. В чистую емкость от блендера выдавить сок лимона, влить вустерский соус, выложить анчоусы, пармезан с чесноком. Добавьте немного оливкового масла и измельчите до появления однородной массы. В заключение смешать с приготовленным домашним майонезом.
Фото: freepik
Заправка с соевым соусом
Базовым в рецепте является другой известный на весь мир соус – "Винегрет". Для приготовления варианта заправки с соевым соусом вам понадобятся:
- Оливковое масло – 50-70 мл
- Соевый соус – 2 ст. ложки
- Лимон – ½ шт.
- Мед – 1 ч. ложка
- Чеснок – 1 зубчик
- Соль и перец добавляются по вкусу.
Как приготовить заправку на соевом соусе
Отжать немного сока из свежего лимона – 1 ст. ложка, зубчик чеснока натереть на мелкой терке. В глубокую емкость влить оливковое масло, давить туда соевый соус и смешать венчиком. После этого влить сок лимона, добавить чайную ложку меда, чеснок, соль и перец. Все хорошо взбить венчиком до получения однородной приятной и ароматной консистенции. Соус готов. Походит для заправки любых популярных овощных салатов, в том числе с рукколой, базиликом, помидорами и болгарским перцем.
Фото: freepik
Заправка для салата "Нисуаз"
Очень простой в приготовлении и вкусный соус. Для него вам понадобятся:
- Оливковое масло – 70-100 мл
- Винный уксус белый – 2 ст. ложки
- Дижонская горчица (зернистая) – 2 ч. ложки
- Сахар – 1 ч. ложка
- Соль и перец добавляются по вкусу.
Как приготовить заправку для салата "Нисуаз"
Чеснок натереть на мелкой терке. В глубокую миску влить оливковое масло, белый винный уксус и сахар. Помешать венчиком, пока сахар не растворится. Затем добавить туда дижонскую горчицу, тертый чеснок, соль и перец. Все хорошо смешать венчиком до получения однородной приятной массы. После этого накрыть смесь крышкой и оставить на 15 минут при комнатной температуре. Через 15 минут заправка готова.