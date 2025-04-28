Ранняя смерть: можно ли ее избежать и как это сделать

Ученые проанализировали данные национальных диетологических опросов и статистику в восьми странах, чтобы выяснить, как предотвратить число преждевременных смертей по всему миру, сообщает Zakon.kz.

Как пишет American Journal of Preventive Medicine со ссылкой на исследование, с каждым увеличением доли ультраобработанных продуктов (УОП – фастфуд, колбасы, выпечка, газировка) в рационе на 10% риск смерти от всех причин возрастает на 3%. При этом уровень потребления таких продуктов сильно различается. К примеру, если в Колумбии на их долю приходится около 15% калорий, то в США – более 50%.

Согласно данным экспертов, в странах с самым высоким уровнем потребления УОП до 14% всех преждевременных смертей можно было бы предотвратить. К примеру, в США в 2018 году с потреблением ультраобработанных продуктов было связано около 124 тыс. случаев.

Исследователи подчеркивают, что тенденция особенно тревожна для стран с низким и средним уровнем доходов, где потребление УОП продолжает стремительно расти.

Ультраобработанные продукты – это готовые к употреблению или разогреву изделия с минимальным содержанием цельных ингредиентов. К ним относятся сладкие газированные напитки, магазинные выпечка и десерты, колбасы, упаковочные снеки, лапша быстрого приготовления и фастфуд. Как подчеркивают авторы работы, вред таких продуктов связан не только с высоким содержанием соли, сахара и трансжиров, но и с самим процессом промышленной переработки с добавлением искусственных компонентов.



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