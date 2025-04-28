#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
515.03
584.82
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
515.03
584.82
6.24
Советы

Ранняя смерть: можно ли ее избежать и как это сделать

можно ли снизить риск ранней смерти, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 19:40 Фото: pixabay
Ученые проанализировали данные национальных диетологических опросов и статистику в восьми странах, чтобы выяснить, как предотвратить число преждевременных смертей по всему миру, сообщает Zakon.kz.

Как пишет American Journal of Preventive Medicine со ссылкой на исследование, с каждым увеличением доли ультраобработанных продуктов (УОП – фастфуд, колбасы, выпечка, газировка) в рационе на 10% риск смерти от всех причин возрастает на 3%. При этом уровень потребления таких продуктов сильно различается. К примеру, если в Колумбии на их долю приходится около 15% калорий, то в США – более 50%.

Согласно данным экспертов, в странах с самым высоким уровнем потребления УОП до 14% всех преждевременных смертей можно было бы предотвратить. К примеру, в США в 2018 году с потреблением ультраобработанных продуктов было связано около 124 тыс. случаев.

Исследователи подчеркивают, что тенденция особенно тревожна для стран с низким и средним уровнем доходов, где потребление УОП продолжает стремительно расти.

Ультраобработанные продукты – это готовые к употреблению или разогреву изделия с минимальным содержанием цельных ингредиентов. К ним относятся сладкие газированные напитки, магазинные выпечка и десерты, колбасы, упаковочные снеки, лапша быстрого приготовления и фастфуд. Как подчеркивают авторы работы, вред таких продуктов связан не только с высоким содержанием соли, сахара и трансжиров, но и с самим процессом промышленной переработки с добавлением искусственных компонентов.

Ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака живут дольше всех.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Что нужно знать казахстанцам про возврат бытовой техники, приобретенной в рассрочку на маркетплейсе
Советы
15:57, Сегодня
Что нужно знать казахстанцам про возврат бытовой техники, приобретенной в рассрочку на маркетплейсе
Сильная магнитная буря испортит 1 мая
Советы
15:13, Сегодня
Сильная магнитная буря испортит 1 мая
На что обращать внимание при заключении строительных контрактов
Советы
15:00, Сегодня
На что обращать внимание при заключении строительных контрактов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: