Чем опасны татуировки, объяснил онколог

Российский онколог Евгений Черемушкин предупредил о потенциальной опасности татуировок. По его мнению, они мешают своевременно выявить рак кожи в местах, где они нанесены, сообщает Zakon.kz.

В беседе с NEWS.ru врач подчеркнул, что хотя татуировки сами по себе не являются причиной развития онкологических заболеваний, они могут затруднить обнаружение раковых опухолей или других кожных изменений, которые могут быть симптомами заболевания.

Черемушкин отметил, что важно подходить к процессу нанесения татуировок осторожно, особенно для людей с аллергическими реакциями, так как красители могут вызвать нежелательные последствия. Он подчеркнул, что татуировка представляет собой травматическое воздействие на кожу и рекомендовал избегать ее в областях с уже существующими хроническими изменениями.

Ранее диетолог рассказала о вреде для организма "венского" и "английского" завтраков. По словам врача, такие варианты завтраков с жареными колбасками, мясом, копченостями и большим количеством соли могут привести к серьезным проблемам желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) либо обострить текущие заболевания.