Топ-7 лекарственных трав: кому и при каких заболеваниях применять

Лекарственные травы уже давно вышли за рамки народной медицины и активно используются в различных формах: от настоек до зубной пасты. Zakon.kz собрал сведения об известных и неизвестных свойствах самых популярных растений.

Валериана

Лекарственное растение, известное многим своим успокоительным, или как говорят врачи, седативным эффектом. Еще во времена Древнего Рима валерьяну назначали для борьбы с бессонницей. В настоящее время положительное влияние валерьяны на сон и способность снимать состояние беспокойства и тревожности получили исследовательское подтверждение. Экстракт валерианы входит в состав многих эффективных препаратов. Другое малознакомое действие валерьяны – растение используется как смазмолитик при проблемах с желудочно-кишечным трактом. Способность валерьяны снимать спазм сосудов также оценена в области кардиологии, экстракт растения входит в состав популярного у многих препарата – валидол. Дополнительный плюс валерьяны – ее можно применять вместе с другими лекарствами.

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Ромашка

Лекарственным считается не декоративный цветок ромашки, а особый вид этого растения. С учетом популярности лекарственной травы, ромашку выращивают в промышленных масштабах, засевая ею целые поля. В медицине используют цветки ромашки, которые собирают в момент их цветения. Большинство считает, что ромашку нужно использовать для полоскания горла во время простуды или ангины. Действительно, лекарственная трава обладает антибактериальным действием, но врачи еще любят ромашку за другую способность. Как и валерьяна, цветки ромашки обладают седативным эффектом: успокаивают, снимают состояние беспокойства и тревожности. Помимо этого, растение используют в качества средства для заживления ран, уменьшения воспаления или отека, а так же от сыпи на коже.

Корень женьшеня

Женьшень – полезный иностранец, не произрастает на территории Казахстан. Лекарственное растение, получившее популярность с появлением в республики врачей, специализирующихся на китайской медицине. В Поднебесной корень женьшеня считается растением, продлевающим молодость и жизнь. Растение относиться к разряду адаптогенов. Адаптогены - лекарственные средства, повышающую устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды, таким как: низкое содержание кислорода, химическое или радиационное воздействие, сильные колебания температуры и т.д. В нетрадиционной медицине корень женьшеня используется также как средство, обладающее общетонизирующим действием. Применять корень женьшеня необходимо с большой осторожностью, так как растение обладает рядом побочных эффектов: повышает давление и вызывает учащенное сердцебиение. Помимо этого, женьшень нельзя применять вместе с некоторыми лекарствами: дигоксин, гепарин, варфарин, нестероидными противовоспалительными препаратами, а также средствами, в чей состав входят эстрогены.

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Шалфей

Шалфей – лекарственная трава, известная своим прекрасным лечебным эффектом при проблемах с горлом. Шалфей обладает антибактериальным и антисептическим свойствами, поэтому отвар или настои из травы используют для полоскания горла во время простуды или ангины. Другая сфера использования шалфея – стоматология, отвары и настои используют для полоскания полости рта при стоматите либо кровотечении десен (пародонтит).

Чабрец

Чабрец – еще одна лекарственная трава, которая обладает прекрасными лечебными свойствами: антибактериальным, антисептическим и антиспазматическим эффектом. Чабрец применяют как средство от кашля при простудах и бронхите, он обладает прекрасным отхаркивающим эффектом. Другие свойства чебреца: положительно влияет на пищеварительную систему, поэтому используется при появлении тошноты, вздутии живота или запорах. Улучшает метаболизм, работу печение, помогает снять воспаление кишечника. Известен также, как растение, повышающее иммунитет. Другое название чебреца – ползучий тимьян.

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Эхинацея

Эхинацея считается мощным стимулятором иммунной системы человека и обладает антибактериальным эффектом. Этим объясняется ее широкое применение в хирургии до появления антибиотиков. Эхинацея использовалась при лечении ран, не давая инфекции вызвать гангрену или гнойное воспаление. В настоящее время способность эхинацеи стимулировать иммунную систему используется для профилактики и во время лечения опасных вирусных заболеваний и простуды. Врачи рекомендуют принимать эхинацею только коротким курсом.

Календула

Цветы календулы используются в медицине и косметологии. Специалисты ценят растение за его противовоспалительные свойства. Косметологи используют настойку календулы для лечения проблемной кожи, на которой имеются угревые высыпания. Стоматологи назначают препараты с календулой для лечения заболеваний полости рта: воспаление десен, мелкие язвочки, стоматит, пародонтит и т.д. Общее правило: чем выше концентрация календулы в средствах, тем аккуратней нужно его применять. Специалисты в таких случаях рекомендуют использовать их точечно, например, спиртовую настойку календула наносить только на место воспаления.