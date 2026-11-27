Врач-косметолог Анастасия Волкова заявила о том, что усталое выражение лица не обязательно свидетельствует о возрастных изменениях. На него могут влиять особенности анатомии, состояние кожи и распределение света и теней, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" она отметила, что существует несколько характерных признаков, которые создают впечатление постоянной усталости:

Первый – изменения в области вокруг глаз: темные круги, углубление носослезной борозды, отечность нижних век и нависание верхних.

– изменения в области вокруг глаз: темные круги, углубление носослезной борозды, отечность нижних век и нависание верхних. Второй – уменьшение объема в области скул, из-за чего становятся заметнее носогубные складки и переход от нижнего века к щеке.

– уменьшение объема в области скул, из-за чего становятся заметнее носогубные складки и переход от нижнего века к щеке. Третий – опущенные уголки рта, которые могут придавать лицу грустное или недовольное выражение даже при хорошем настроении.

– опущенные уголки рта, которые могут придавать лицу грустное или недовольное выражение даже при хорошем настроении. Четвертый – ухудшение состояния кожи: тусклый оттенок, неоднородный тон, сухость и мелкие морщины.

Чтобы вернуть лицу свежий вид, косметолог советует сначала определить причину изменений. При сухости и нарушении защитного барьера кожи может помочь правильно подобранный домашний уход с увлажняющими компонентами, антиоксидантами и ниацинамидом. Также важно регулярно использовать солнцезащитные средства.

При выраженной пигментации, сосудистых изменениях или снижении качества кожи могут рассматриваться профессиональные процедуры, включая фототерапию и лазерные методики.

Если же усталый вид связан с изменением объема и положения мягких тканей, подход будет другим. В отдельных случаях применяются инъекционные и аппаратные процедуры. Однако косметолог предупреждает, что универсального решения нет. Например, чрезмерное использование филлеров в области носослезной борозды может усилить отечность и сделать лицо визуально еще более уставшим.

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