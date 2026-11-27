Смешать несочетаемое: стилист рассказал, как создать выразительный образ

Фото: Telegram/Александр Рогов

Известный стилист и ведущий телешоу "Модный приговор" Александр Рогов назвал одно из главных направлений сезона осень-зима 2026 года – сочетание разных принтов и фактур в одном образе, сообщает Zakon.kz.

В Telegram отметил, что дизайнеры предлагают не бояться необычных комбинаций: сочетать клетку с полоской, анималистичные мотивы с цветочными узорами, а графические рисунки – с фактурным трикотажем. "Микс принтов и текстур – яркий тренд сезона Fall/Winter 26! Дизайнеры предлагают не бояться сочетать, казалось бы, несовместимое: клетку с полоской, анималистичные мотивы с цветочными узорами, графичные рисунки с фактурным трикотажем. Главное правило – не искать идеального совпадения, а играть на контрастах. Разные масштабы принтов, сложные сочетания оттенков и материалов сделают ваш образ более выразительным. Ориентируйтесь на цветовую гамму и соразмерность! Берите на заметку!" – посоветовал эксперт. Ранее стилист обратил внимание на новый тренд.

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