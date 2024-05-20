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Чем опасна кетодиета, рассказала врач

Чем опасна кетодиета, рассказала врач , фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 22:41 Фото: pixabay
Российский эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова предупредила, что длительное следование популярной кетодиете может вызывать старение клеток, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 20 мая рассказала в своем Telegram-канале.

"Новое исследование показало, что такой тип питания приводит к скоплению старых клеток в нормальных тканях, оказывая воздействие на сердце и почки. Эффект наступает при строгой и длительной кетодиете. Если же делать перерывы, то провоспалительные процессы не запустятся, уверяют ученые", – написала врач.

Она отметила, что не рекомендует садиться на кетодиету, и перечислила причины:

  • диета опасная и подходит далеко не всем. Показана только людям с определенными диагнозами (например, некупируемая лекарствами эпилепсия), только под контролем доктора и только на ограниченный период времени. Не зря у меня есть целый цикл постов об опасности кетодиеты;
  • да, некоторые люди могут почувствовать существенные улучшения после такой диеты, но других она способна покалечить. При длительном применении кетодиета уменьшает объем мышечной ткани и способствует росту жировой;
  • если ранее после употребления жирной пищи вы испытывали боли в правом боку, тяжесть в животе, изжогу, тошноту, расстройство стула или ухудшение самочувствия, то кетодиета вам противопоказана. Даже не пробуйте.

Ранее диетолог Марьяна Джутова заявила, что такие популярные блюда японской кухни, как суши и роллы, благотворно влияют на нервную систему и способствуют укреплению иммунитета. 

Айсулу Омарова
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