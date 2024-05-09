Корм или мясо: чем лучше кормить собаку, выяснили ученые

Соответствующий эксперимент провели специалисты из Государственного университета Оклахомы в Стиллуотере и Флоридского университета, сообщает Zakon.kz.

Традиционно считается, что между кормом и сырым мясом владельцу питомца лучше выбрать первое, поскольку бактерии во втором могут привести к серьезным заболеваниям.

Однако все не так однозначно.

Для нового исследования ученые отобрали 55 взрослых собак, масса тела которых составляла более 9 кг. 27 из них более года питались сухим кормом, 28 – мясом, пишет ferra.ru. При этом количество белка, который получали задействованные в эксперименте животные, было примерно равным в обоих случаях.

Спустя 29 день эксперты взяли у собак различные анализы, так и выяснились различия в составе фекальной микробиоты и метаболитов в сыворотке крови у двух групп питомцев. У тех, кто ел сырое мясо, было значительно больше фекальных противовоспалительных маркеров (IgA, IgG и IAP) по сравнению с теми, кто питался сухим кормом. Но вот системные маркеры воспаления, в том числе сывороточный С-реактивный белок (CRP), галектин, у животных из обеих групп были одинаковыми.

Авторы исследования сочли, что более высокий уровень фекальных противовоспалительных маркеров может указывать на улучшение гомеостаза желудочно-кишечного тракта, работы иммунной системы, переваримости корма.

Однако делать выводы о большей полезности сырого мяса пока рано – во-первых, в силу непродолжительности эксперимента, во-вторых, по причине участия в нем исключительно здоровых "барбосов".

Ранее мы писали, как выбрать "правильную" курицу.

