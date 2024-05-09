Мифы о "вредных" продуктах для завтрака опроверг врач

Среди целого ряда продуктов, от которых люди отказываются ради якобы снижения уровня холестерина в крови, оказались те, которые лучше, наоборот, включить в свой рацион, сообщает Zakon.kz.

Среди вредной еды сторонники здорового образа жизни традиционно упоминают яичницу, сливочное масло и даже сметану.

Однако, по словам кандидата медицинских наук, кардиолога Константина Иванова, отказываться от нее ради якобы снижения холестерина не стоит – лучше ориентироваться на умеренное потребление и отсутствие противопоказаний.

Так, в тех же яйцах много холина, который как раз-таки выводит лишний холестерин, рассказал специалист в интервью "Комсомольской правде".

Еще один продукт, способный "почистить" организм, – обыкновенная овсянка. Впрочем, для действительно полезной каши следует выбирать овес с минимальной обработкой. Так называемые "каши-пятиминутки" пользы не принесут.

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