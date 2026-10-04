Зимой или летом: врачи назвали лучшее время для отпуска

При составлении графика отпусков многие ориентируются на погоду, праздники и рабочую нагрузку. Врачи рассказали, какое время года лучше подходит для отдыха и что стоит учитывать при выборе дат, сообщает Zakon.kz.

Терапевт Александр Новиков отмечает, что для многих наиболее тяжелым периодом становится конец зимы и начало весны. После нескольких месяцев короткого светового дня и накопившейся рабочей нагрузки могут появляться сонливость, усталость и проблемы с концентрацией. Непростым бывает и конец года из-за дедлайнов, отчетов и подготовки к праздникам, пишет "Доктор Питер".

При этом отпуск в декабре или январе может быть вполне оправдан. Новогодние каникулы не всегда позволяют восстановиться, особенно если они проходят в поездках, встречах и домашних делах. Летом же на самочувствие могут влиять жара, недостаток жидкости и проблемы со сном.

Эндокринолог Егор Процак считает оптимальным основной отпуск продолжительностью 10-14 дней и несколько более коротких периодов отдыха в течение года. По его словам, улучшение самочувствия может наступить уже через 4-5 дней, однако более продолжительный отпуск позволяет лучше переключиться.

При выборе дат специалисты советуют учитывать собственный рабочий цикл. Если определенные месяцы традиционно связаны с дедлайнами и переработками, отдых можно запланировать до периода максимальной нагрузки, а не ждать полного истощения.

Важно и то, как проходит сам отпуск. Попытка за две недели посетить несколько городов, постоянно рано вставать и поздно ложиться может дать много впечатлений, но не обязательно поможет восстановиться. То же касается отпуска, во время которого человек продолжает проверять рабочую почту и решать рабочие вопросы.

Если отпускных дней уже нет, один-два отгула также могут помочь при обычной усталости и недосыпе. Однако при постоянной усталости, нарушениях сна, раздражительности и снижении концентрации короткой передышки может оказаться недостаточно. В таком случае врачи советуют обратить внимание на режим сна, продолжительность рабочего дня, питание и физическую активность, а при сохраняющихся симптомах – исключить медицинские причины.

Ранее сообщалось, что в Казахстане мужчинам могут изменить отпуск по уходу за ребенком, а женщинам – формат господдержки.