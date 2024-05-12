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Как взять под контроль сезонную аллергию

Как взять под контроль сезонную аллергию, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 03:56 Фото: freepik
Специалисты "Роспотребнадзора" дали рекомендации аллергикам о том, как снизить симптомы сезонной аллергии, сообщает Zakon.kz.

Итак, эксперты говорят, что при аллергии помогут простые правила:

Организуйте свой быт и распорядок дня таким образом, чтобы свести к минимуму возможность контакта с пыльцой:

  • ограничьте время пребывания на открытом воздухе;
  • избегайте выездов на природу;
  • держите окна закрытыми;
  • используйте фильтрацию воздуха в помещении;
  • проводите влажную уборку;
  • по возвращении с улицы обязательно примите душ, уделив основное внимание волосам.

Избегайте употребления в пищу свежих фруктов, орехов, зелени, так как растительные продукты также могут стать причиной аллергических реакций.

Не применяйте фитотерапию, ограничьте использование косметики с растительными компонентами. 

Смените климатическую зону на период цветения. Это будет эффективным средством избегания острой фазы сезонной аллергии.

Вне сезона цветения растений ведите активный образ жизни. Чаще бывайте на свежем воздухе, занимайтесь спортом, получайте как можно больше позитивных эмоций и впечатлений.

При возникновении симптомов аллергии, обратитесь к врачу аллергологу-иммунологу. 

Ранее мы публиковали советы о том, как контролировать приступы мигрени.

Елена Вебер
Интересное 2024 год Здоровье Медицина
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