Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Почему нельзя заниматься спортом натощак, рассказала эксперт

Почему нельзя заниматься спортом натощак, рассказала эксперт , фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 22:52 Фото: pixabay
Российский фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, почему опасно тренироваться натощак, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказал в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

По словам тренера, недостаток углеводов перед тренировкой может вызвать падение уровня сахара в крови, а это сразу негативно скажется на результативности занятий и общем самочувствии спортсмена.

Кроме того, усиление выработки гормона стресса — кортизола – может привести к ослаблению иммунитета и ненужному набору веса.

Эксперт также указала на группы людей, для которых интенсивные тренировки натощак могут быть противопоказаны. Среди них беременные женщины, а также лица с низким артериальным давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и эндокринными нарушениями.

Ранее медики назвали смертельные дозы популярных продуктов. Подробнее можно прочитать здесь

Читайте также

Как правильно получать витамин D в период солнечных дней
Как правильно получать витамин D в период солнечных дней
астрология
Удачное решение: субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Мода весны 2024: ключевые тренды для женщин после 30
Мода весны 2024: ключевые тренды для женщин после 30
Айсулу Омарова
Интересное 2024 год Спортсмены Здоровье
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
15 мая по всему Казахстану отключат телевидение и радио
15 мая по всему Казахстану отключат телевидение и радио
Падение автобуса в реку в Санкт-Петербурге: выросло число погибших
Падение автобуса в реку в Санкт-Петербурге: выросло число погибших
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: