Почему нельзя заниматься спортом натощак, рассказала эксперт
Об этом она рассказал в интервью изданию "Спорт-Экспресс".
По словам тренера, недостаток углеводов перед тренировкой может вызвать падение уровня сахара в крови, а это сразу негативно скажется на результативности занятий и общем самочувствии спортсмена.
Кроме того, усиление выработки гормона стресса — кортизола – может привести к ослаблению иммунитета и ненужному набору веса.
Эксперт также указала на группы людей, для которых интенсивные тренировки натощак могут быть противопоказаны. Среди них беременные женщины, а также лица с низким артериальным давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и эндокринными нарушениями.
Ранее медики назвали смертельные дозы популярных продуктов. Подробнее можно прочитать здесь.