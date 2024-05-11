Почему нельзя заниматься спортом натощак, рассказала эксперт

Российский фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, почему опасно тренироваться натощак, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказал в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

По словам тренера, недостаток углеводов перед тренировкой может вызвать падение уровня сахара в крови, а это сразу негативно скажется на результативности занятий и общем самочувствии спортсмена.

Кроме того, усиление выработки гормона стресса — кортизола – может привести к ослаблению иммунитета и ненужному набору веса.



Эксперт также указала на группы людей, для которых интенсивные тренировки натощак могут быть противопоказаны. Среди них беременные женщины, а также лица с низким артериальным давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и эндокринными нарушениями.

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