Какие направления интересны казахстанцам и что изменилось на рынке туризма в 2025 году

Наступила теплая пора и жители Казахстана начали строить планы на отпуск, а многие уже отправляются в путешествия. Какие точки на карте больше всего интересуют жителей нашей страны и какая ситуация на рынке туризма – в материале Zakon.kz.

Сезон отпусков в Казахстане набирает обороты. В предвкушении ласкового моря, мягкого песочка на золотом пляже и оттого незабываемых и беззаботных деньков каждый начинает планировать заграничную поездку. Чаще всего люди учитывают не только свои возможности и пожелания, но и беспроигрышные направления для выбора оптимального тура, рассматривая разные локации на планете.

Какой он, казахстанский турист, и какие запросы у нашего путешественника – рассказала директор Казахстанской Туристской Ассоциации (КТА), президент Казахстанской Ассоциации Гостиниц и Ресторанов (КАГиР) Рашида Шайкенова.

"В соответствии с определением запросов казахстанского туриста и его особенностей надо отметить, что наши туристы – это уже опытные путешественники, которые имеют достаточно ясное представление о качестве услуг и о том, что они могут получить за свои финансовые средства. В зоне интересов туристов – пляжный туризм, возможности лечебно-оздоровительного отдыха. Также отечественные туристы любят экскурсии, они любознательны и доброжелательны. Это отмечают наши зарубежные партнеры". Рашида Шайкенова

По словам собеседницы, чаще всего казахстанцы выбирают минимальную цену тура, но при этом осознают соотношение "цена-качество". Выделяются и группы путешественников, выбирающих качественный пакет без ограничения бюджета, и противоположный спрос, ориентированный на качество, но с ограниченным бюджетом.

Фото: pixabay

По наблюдению экспертов в туристической отрасли, с каждым годом увеличивается количество молодых туристов до 35 лет, которые ориентированы исключительно на низкую стоимость, без понимания влияния цены на качество обслуживания. Они самостоятельно формируют свои поездки, покупая услуги через различные онлайн-площадки и маркетплейсы, подчеркнула Рашида Шайкенова.

"Если рассматривать в процентном соотношении различные уровни спроса и возможности туристов, то это, полагаю, от 1% vip-туристов и 5-6 самостоятельных молодых путешественников". Рашида Шайкенова

Некоторые специалисты отмечают, что на казахстанском рынке туризма дефицит перевозок – спрос превышает предложение. Но, как считает директор КТА, рынок адаптировался к изменениям, и предлагаемые транспортные услуги соответствуют спросу, особенно в сезонных направлениях.

"Действующий режим открытого неба способствует привлечению новых иностранных перевозчиков, развитию конкуренции авиаперевозчиков, открытию международных маршрутов, снижению стоимости авиабилетов, развитию туризма и увеличению транспортной доступности городов Казахстана. Вдобавок ряд иностранных лоукостеров (Eastar Jet, SpiceJet и T’way Air) планируют зайти на рынок, что также способствует росту конкуренции и снижению цен на авиаперевозки", – считает эксперт Рашида Шайкенова.

Вместе с тем глава Казахстанской Туристской Ассоциации оценила основные риски для рынка туризма в Казахстане. К примеру, ограничение полетов по соображениям безопасности.

"Ограничение полетов по соображениям безопасности может представлять значительный риск для рынка туризма в Казахстане, особенно если такие ограничения вводятся на ключевые международные направления. Это может повлиять на число туристов, ограничив доступность международных маршрутов и снизив конкурентоспособность. Однако Казахстан в последнее время активно развивает авиационные связи и имеет режим открытого неба, что помогает снизить возможные последствия таких ограничений". Рашида Шайкенова

Также для жителей нашей страны многие направления стали более доступны для посещения. То есть трудностей с оформлением виз становится все меньше.

"На сегодняшний день ряд стран подписывают соглашения о безвизовом режиме с Казахстаном, что значительно облегчает процесс посещения и способствует увеличению потока иностранных туристов. Это помогает снизить риски, связанные с трудностями в оформлении виз, улучшая доступность Казахстана для туристов и стимулируя развитие туризма. Например, Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Королевства Таиланд об освобождении от визовых требований для владельцев национальных паспортов вступило в силу с 24 февраля 2025 года", – отметила специалист.

Так какие направления, по мнению директора КТА, станут наиболее востребованными в туристическом сезоне 2025 года?

Спикер считает, что в 2025 году на пике популярности, вероятно, будут азиатские страны. Все это благодаря "азиатскому буму".

Фото: pixabay

Среди востребованных направлений:

● Таиланд – экзотика, пляжи, культура.

● Вьетнам – доступность, природа, уникальные места.

● Индонезия (Бали) – курорты, природа, йога-ретриты.

● Шри-Ланка – пляжи, природа, культурное наследие.

● Япония – культура, технологии, природа.

Ранее казахстанские специалисты дали рекомендации путешественникам, рассказав, какие направления для поездок в жаркие страны более подходящие по условиям и удобству для граждан нашей страны. Эксперты учли возможность безвиза и прочие тонкости для благоприятного отпуска.