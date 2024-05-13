Беспощадны и хладнокровны: самые сложные женщины по знаку зодиака

Астрология считает, что на судьбу человека, его характер и взаимоотношение с людьми влияет знак зодиака, под которым он родился, сообщает Zakon.kz.

Таролог Аделина Панина рассказала "Вечерней Москве", представительницы каких знаков зодиака являются самыми сложными женщинами.

Овен

Овны невыносимы в романтических отношениях. Чтобы быть с этой женщиной, мужчине понадобятся не только амбиции, но и ресурсы, потому что женщина с этим знаком всегда будет стремиться к большему, чем он может ей предложить. При этом ее высокие стандарты станут отличным стимулом к развитию.

Придется привыкнуть к ее переменчивому настроению. Если она не получает то, чего хочет, она может учинить скандал. Женщина-Овен не особо склонна к компромиссам. Поэтому, если вы не готовы уступить ей во всем, ваша жизнь может превратиться в ад.

Рак

Эмоциональная неустойчивость и уязвимость – вот что часто стоит за сложным характером представительниц этого знака зодиака. Раки способны долго копить обиды, которые затем находят выход в импульсивных и крайне жестоких словах и поступках. Интересно, что их обиды могут быть как объективно обоснованными, так и полностью выдуманными. Если вы близки с женщиной-Раком, вам стоит быть предельно осторожными и стараться уступать в критические моменты.

Лев

У Львов непростой характер. Они стремятся к контролю и доминированию во всех сферах жизни, особенно в семейных отношениях. Всегда ожидают, что будут восприняты как королевы. Поэтому важно запомнить: с ними нельзя спорить. Ее признание вы получите, если явно покажете, что она в вашем доме – неоспоримый лидер.

Стрелец

Несмотря на отходчивость, женщины-Стрельцы бывают ужасно страшны, когда впадают в гнев. Если вы заденете их чувства, они способны на самые жестокие слова и поступки в ваш адрес. Интересно, что порой они могут быть крайне беспощадны не только к врагам, но и к тем, кто, возможно, даже не подозревает, что перешел им дорогу. Для многих представительниц этого знака Зодиака идти по головам – совсем не зазорно.

Козерог

Козероги – женщины сильные, целеустремленные и кажутся безразличными, хладнокровными. Им присуща склонность к расчету. Иногда им трудно проявить сочувствие к другим. При этом они часто стремятся подавлять окружающих, чтобы удовлетворить свое самолюбие и подчеркнуть свое превосходство. В семейной жизни они могут вести себя как настоящие диктаторы, не желая идти на компромиссы.

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