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Врач перечислил продукты, способствующие здоровью и долголетию

Врач перечислил продукты, способствующие здоровью и долголетию, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 05:20 Фото: pixabay
Российский врач-нутрициолог Никита Котельницкий рассказал, что некоторые продукты могут иметь потенциал продлить жизнь и улучшить здоровье благодаря своим питательным свойствам и полезным веществам, сообщает Zakon.kz.

Как отметил доктор Котельницкий в беседе с МедикФорум один из продуктов, который продлевает жизнь - оливковое масло, богатое мононенасыщенными жирными кислотами, которые могут снизить уровень холестерина и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Он также отметил, что рыба, особенно жирные сорта, такие как лосось и сардины, содержит Омега-3 жирные кислоты, которые считаются благоприятными для сердечно-сосудистой системы и могут снизить риск инфаркта и инсульта.

Фрукты и овощи, особенно яркие и разноцветные, содержат антиоксиданты и витамины, которые могут укрепить иммунную систему и снизить риск развития различных заболеваний, включая рак. Они богаты клетчаткой, белком и полезными жирами, которые могут помочь снизить уровень воспаления в организме и уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

"В целом, разнообразное и сбалансированное питание, включающее в себя эти и другие полезные продукты, может способствовать продлению жизни и поддержанию здоровья на долгие годы", - заключил Котельницкий.

Ранее медицинские эксперты определили ряд продуктов питания, регулярное употребление которых поможет увеличению продолжительности жизни.

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