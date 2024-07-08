Нутрициолог рассказал, какие продукты не опасно употреблять в консервированном виде

Российский врач Никита Котельницкий назвал ряд продуктов, которые полезно употреблять в консервированном виде, среди них: рыба, фрукты и овощи, сообщает Zakon.kz.

Консервированная рыба

Тунец, лосось и сардины являются отличным источником омега-3 жирных кислот, белка и других полезных питательных веществ.

"Консервированная рыба может быть хорошим вариантом для тех, кто не может часто покупать свежую рыбу", – отметил Котельницкий в беседе в Медикфорум.

Консервированные фрукты

Если они консервированы в собственном соку без добавления сахара, такие фрукты, как персики, ананасы и мандарины, могут быть хорошим источником витаминов и минералов.

Консервированные овощи

Продукты, такие как шпинат, зеленый горошек и кукуруза, сохраняют большую часть своих питательных свойств после консервирования.

"Важно выбирать те, которые консервированы без добавления соли или с низким ее содержанием".

Консервированные томаты

Они богаты ликопином, мощным антиоксидантом, который сохраняется даже после консервирования. Ликопин может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

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