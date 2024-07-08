Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Нутрициолог рассказал, какие продукты не опасно употреблять в консервированном виде

Нутрициолог рассказал, какие продукты не опасно употреблять в консервированном виде, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2024 08:23 Фото: pixabay
Российский врач Никита Котельницкий назвал ряд продуктов, которые полезно употреблять в консервированном виде, среди них: рыба, фрукты и овощи, сообщает Zakon.kz.

Консервированная рыба

Тунец, лосось и сардины являются отличным источником омега-3 жирных кислот, белка и других полезных питательных веществ.

"Консервированная рыба может быть хорошим вариантом для тех, кто не может часто покупать свежую рыбу", – отметил Котельницкий в беседе в Медикфорум.

Консервированные фрукты

Если они консервированы в собственном соку без добавления сахара, такие фрукты, как персики, ананасы и мандарины, могут быть хорошим источником витаминов и минералов.

Консервированные овощи

Продукты, такие как шпинат, зеленый горошек и кукуруза, сохраняют большую часть своих питательных свойств после консервирования.

"Важно выбирать те, которые консервированы без добавления соли или с низким ее содержанием".

Консервированные томаты

Они богаты ликопином, мощным антиоксидантом, который сохраняется даже после консервирования. Ликопин может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее другой врач рассказал, кому лучше отказаться от употребления болгарского перца.

Читайте также

гороскоп
Гороскоп для всех знаков зодиака
автомобиль
Игры и воздух: что поможет, если укачивает в машине
женщина за рабочим столом
Как улучшить концентрацию: научный подход
Елена Вебер
2024 год Здоровье ЗОЖ Медицина
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ребенок, зонтик
Ливень и сильная жара: прогноз погоды в Казахстане на 8 июля
Мы переоценим курс тенге: Глава Сената раскритиковал Нацбанк
Мы переоцениваем курс тенге: глава Сената высказался о тратах из Нацфонда
Димаш Кудайберген поделился с поклонниками потрясающей новостью о концерте в Астане
Димаш Кудайберген поделился потрясающей новостью о концерте в Астане
Досрочные парламентские выборы завершились во Франции
Досрочные парламентские выборы завершились во Франции
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: