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Советы

Какие орехи полезнее всего для сердца: совет эксперта

Какие орехи полезнее всего для сердца: совет эксперта, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 20:21 Фото: magnific.com
Диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко назвала самые полезные для сердечно-сосудистой системы орехи, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Лентой.ру" она отметила, что особую пользу сердцу и сосудам приносят грецкие орехи. Они богаты альфа-линоленовой кислотой – незаменимой растительной омега-3 жирной кислотой, которая помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Кроме того, в их составе есть селен, необходимый для полноценной работы щитовидной железы и обмена веществ.

Грецкие орехи также содержат полифенолы и клетчатку. Как пояснила Лазуренко, эти вещества способствуют снижению уровня "плохого" холестерина и триглицеридов в крови. Это помогает поддерживать здоровье сосудов и уменьшать воспалительные процессы, связанные с развитием атеросклероза.

Диетолог добавила, что исследования связывают регулярное употребление грецких орехов с более низким риском ишемической болезни сердца. В частности, в одном из анализов употребление 25 г орехов пять раз в неделю ассоциировалось со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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