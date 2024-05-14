Какие цвета одежды будут трендовыми летом 2024 года
Фото: pexels
Звездный стилист и фэшн-блогер Алеко Надирян поделился наблюдениями, какие цвета в одежде будут в тренде летом 2024 года, сообщает Zakon.kz.
По его словам, по итогам показов этого сезона самые трендовые оттенки лета:
- сливочное масло;
- красный;
- пастельные голубые и розовые интерпретации;
- ультрамарин;
- яркий розовый и очень красивый шартрез.
"При этом, ожидаемо, в топе рейтинга все еще находятся классические черный и белый (заняв 30% и 23% от коллекций)", – написал Надирян в своем Telegram-канале.
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