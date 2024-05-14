Какие цвета одежды будут трендовыми летом 2024 года

Фото: pexels

Звездный стилист и фэшн-блогер Алеко Надирян поделился наблюдениями, какие цвета в одежде будут в тренде летом 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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