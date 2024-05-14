Чем лайм отличается от лимона
Фото: pexels
Чем отличаются лайм и лимон и что у них общего, рассказала врач-диетолог Наталья Круглова, сообщает Zakon.kz.
Лимон и лайм отличаются содержанием пищевых волокон, углеводов, витаминов и минеральных веществ, а также по калорийности, рассказала эксперт радио Sputnik.
В этих фруктах разное количество витамина С и химическая структура эфирных масел. В лимоне больше витамина С, чем в лайме.
"Также у этих фруктов разные эфирные масла, которые преимущественно содержатся в цедре. Эти масла имеют разное химическое строение, что сказывается на вкусе: лайм, в отличие от лимона, обладает легкой горчинкой. И тот, и другой фрукт содержат лимонную кислоту", – добавила Наталья Круглова.
Помимо более высокого содержания витамина С преимуществом лимона является более длительный срок хранения. Лимон может храниться до месяца, и ни его вкусовые качества, ни микронутриенты не будут меняться.
"Лайм хранится гораздо меньше, порядка двух недель. Именно столько времени он сохраняет питательную ценность", – пояснила Круглова.
В кулинарии оба цитрусовых используются примерно одинаково. Но и здесь есть некоторые нюансы.
"Лимон чаще добавляют в блюда из мяса или рыбы, в овощные салаты. А лайм служит хорошим дополнением к напиткам. Хотя есть рецепты, где сок лайма является одной из составляющих салатной заправки", – отметила врач-диетолог.
Ранее врач выступил с предупреждением любителям воды с лимоном.
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