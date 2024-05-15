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Сон может навредить восстановлению организма

Сон, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 05:05 Фото: pixabay
Результаты эксперимента, опубликованные 13 мая Nature Neuroscience показывают, что сон может навредить восстановлению организма, сообщает Zakon.kz.

Принято считать, что одна из основных функций сна состоит в активном очищении мозга от метаболитов и токсинов. Однако недавний эксперимент с мышами поставил под сомнение это распространенное научное объяснение.

Оказалось, что токсины лучше выводятся из мозга, когда человек бодрствует. К такому мнению пришли ученые из Имперского колледжа Лондона. Эксперимент c мышами показал, что их мозг очищался на 30% лучше, когда они были активны, по сравнению с тем, когда они спали.

Ученые считают, что эти результаты применимы и к людям. Поэтому поставили под сомнение восстанавливающий эффект сна.

При этом, российский терапевт-эндокринолог Екатерина Янг перечислила, что происходит с организмом во время сна, и что с человеком произойдет при его недостатке.

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