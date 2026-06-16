Восьмичасовой сон может навредить здоровью – врачи

Восьмичасовой сон не всегда гарантирует пользу для здоровья, если человек ложится спать слишком поздно, сообщает Zakon.kz.

Об этом изданию India Today рассказала врач общей практики Сарика Н. Холла.

По словам специалиста, для организма важно не только количество часов отдыха, но и время отхода ко сну. Если человек регулярно засыпает глубокой ночью, например около трех часов утра, это может привести к нарушениям обмена веществ.

Холла отметила, что поздний сон даже при соблюдении рекомендуемых норм продолжительности отдыха способен провоцировать:

резистентность к инсулину;

набор лишнего веса;

повышение риска развития сахарного диабета.

Врач объяснила, что время засыпания напрямую связано с циркадными ритмами – внутренними биологическими часами организма. Они регулируют циклы сна и бодрствования, обмен веществ и выработку гормонов, поэтому нарушение естественного режима негативно отражается на здоровье.

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