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Как сделать кожу лица сияющей: лучшие советы и методы

Как сделать кожу лица сияющей: лучшие советы и методы, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 13:36 Фото: freepik
Кожа способна негативно реагировать не только на солнце и холод, но и на любые гастрономические пристрастия. Zakon.kz узнал, чем вредна диета для здоровья и красоты кожи, а также, какие продукты необходимо включить в рацион.

Питание и диета для здоровья кожи

Питание существенно влияет на здоровье кожи, поэтому необходимо следить за своим рационом. Косметологи рекомендуют не увлекаться диетами, а придерживаться умеренности и разумности во всем.

Почему нельзя отказываться от жиров и как восполнить

Самая распространенная ошибка – отказ от жиров при диетах. Дефицит жиров приводит к нарушению обмена веществ в организме и выработке гормонов. В результате чего кожа начинает сохнуть и шелушиться. По словам косметологов, сухость кожи сигнализирует о нарушении жирового обмена в организме, а не о дефиците жидкости. Если это произошло, то необходимо восполнить потери жиров, включив в рацион продукты с высоким содержанием Омега-3: жирная рыба, печень трески, льняное, рыжиковое или конопляное масла.

Общая рекомендация для здоровой женщины – суточная норма жиров должна составлять не менее 60 г или 30% от общего рациона. Параллельно необходимо добавить продукты с Омега-6, например, орехи, авокадо и растительное масло.

Как сделать кожу лица сияющей: лучшие советы и методы, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 13:36

Фото: freepik

Хорошие жиры для кожи - фосфолипиды. Они содержатся в яичном желтке, куриной печени, икре и молоке, а также соевых бобах.

Почему избыток сахара вреден для кожи

По мнению косметологов, избыток сахара негативно влияет на волокна коллагена – вещества, ответственного за красоту и упругость кожи. Для этого необходимо ограничить до 10% от общего рациона употребление продуктов с простыми углеводами: выпечка, конфеты, сладкая газировка и т.д. В цифрах – это 25 г углеводов в сутки.

Чем полезен для кожи белок

Другая ошибка, совершаемая при диетах – отказ от мяса и белковых продуктов. Между тем, белок является необходимым строительным материалом для всех веществ, от которых зависит молодость и красота кожи. Коллаген – есть ни что иное, как структурный белок, влияющий на упругость кожи. Кератин – отвечает за эпидермис, а меланин – за пигментацию. По мнению косметологов, необходимо включать белок в каждый прием пищи в течение дня в пределах 15%-20%.

Как сделать кожу лица сияющей: лучшие советы и методы, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 13:36

Фото: freepik

Клетчатка – важный элемент питания для здоровья кожи

Источниками клетчатки являются прежде всего овощи и фрукты. Клетчатка необходима для нормального пищеварения, и своевременного опорожнения кишечника. Длительные нарушения системы пищеварения негативно сказываются, в том числе, на иммунной системе. В результате возможно появление кожных заболеваний: акне, угревой сыпи, атопический дерматит, себорейный дерматит и т.д.

Продукты, улучшающие состояние кожи

Для здоровой и сияющей кожи необходимо включать в ежедневный рацион продукты, содержащие важные элементы и витамины для ее питания.

Рыба и морепродукты. Косметологи отдают первое место этим продуктам. Они богаты Омега-3, жирными полезными кислотам, цинком, витаминами А и Е.

Как сделать кожу лица сияющей: лучшие советы и методы, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 13:36

Фото: freepik

Цитрусовые. Витамин С также известен своей способностью влиять на выработку коллагена, помимо этого он еще и мощный антиоксидант. Помимо цитрусовых высокое содержание витамина С находиться в шпинате, квашенной капусте и шиповнике.

Морковь и тыква. Овощи богаты витамином А. Для лучшего усвоения организмом необходимо добавлять в блюда или сок жиры, например, немного сливок.

Орехи. Они полезны для кожи своим содержанием витамина Е. По словам косметологов, витамин регулирует баланс жира и влаги в организме, и коже. Рекомендуется съедать в день горсть каких-нибудь орехов: грецких, миндаля, фундука и т.д.

Оливковое и кокосовое масла. Оба вида масел известны высоким содержанием жирных кислот, а также витаминов А, D, Е. Все названные вещества оказывают благотворное влияние на упругость и гладкость кожи.

Витамины и минералы, необходимые для сияния кожи

В результате проведенных исследований установлен перечень витаминов и минералов, положительно влияющих на здоровье и красоту кожи.

Витамин A, или ретинол. Отвечает за упругость и эластичность кожи. Содержится в продуктах: красный перец, тыква, помидоры, персики, абрикосы, дыня, говяжья печень, молоко, сливочное масло, сметана, и т.д.

Цинк. Элемент, влияющий на выработку коллагена, предотвращает и используется в борьбе с угревой сыпью. Содержится в продуктах: тыквенные семечки, твердые сыры, мясо, кунжут.

Как сделать кожу лица сияющей: лучшие советы и методы, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 13:36

Фото: freepik

Медь. Дефицит вещества способствует раннему старению кожи, появлению морщин. Содержится в орехах, грибах, и говяжьей печени.

Железо. Элемент необходим для доставки кислорода в клетки органов и кожи, участвует в выработке коллагена. Содержится в говяжьей печени, горохе и гречке.

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