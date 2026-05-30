Советы

Как вести себя при критике: психолог дала четыре совета

как отвечать на критику, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 14:45 Фото: magnific
Критика нередко вызывает мгновенную защитную реакцию – желание оправдаться, вступить в спор или, наоборот, замолчать. Однако существуют более осознанные способы реагирования, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, мозг воспринимает критику как угрозу, из-за чего человек часто действует автоматически, не успевая оценить ситуацию. В такие моменты важно сначала снизить эмоциональное напряжение, а уже затем отвечать. Об этом рассказала психолог Ольга Романив в беседе с изданием Аргументы и Факты.

Сначала услышать, потом отвечать

Пауза в разговоре помогает вернуть контроль над эмоциями и отделить реакцию тревоги от осознанного ответа. Психолог отмечает, что даже несколько секунд молчания позволяют лучше понять суть сказанного. В этот момент можно использовать нейтральные фразы вроде "мне нужно это обдумать" или "я услышала вас".

Не вся критика одинаково важна

Эксперт советует различать полезную и токсичную критику. Полезная обычно конкретна и касается действий или результата, тогда как токсичная направлена на личность и выражается обобщениями вроде "ты всегда все портишь". Умение различать такие типы критики снижает эмоциональную реакцию и помогает спокойнее оценивать ситуацию.

Содержание и тон – разные вещи

Резкий или неприятный тон может отвлекать от сути сказанного. Однако форма и содержание – не одно и то же. Иногда за эмоциональной подачей скрывается важная мысль. При этом, как отмечает психолог, если общение становится слишком агрессивным, допустимо сначала остановить сам формат разговора.

Частичное согласие – не поражение

Согласие с частью критики не означает полного признания неправоты. Фраза "в этом есть доля правды" помогает снизить напряжение и перевести разговор в конструктивное русло. Это позволяет обсуждать конкретные моменты, а не вступать в конфликт.

Психолог подчеркивает, что универсального способа реагирования на критику не существует -выбор стратегии зависит от ситуации.

Ранее мы сообщали, что гастроэнтерологи назвали неожиданные причины проблем с кишечником.

