Закуски для пикника: 5 вкусных и простых рецептов для весеннего отдыха
Рулетики из баклажанов по-итальянски
Фото: freepik
Простой рецепт вкусной и легкой закуски. Для приготовления вам понадобятся:
Баклажаны – 2 шт.
Ветчина – 100 г
Помидоры вяленые (в масле) – 4 шт.
Анчоусы – 3 шт.
Моцарелла – 2 шт.
Орехи (кедровые) – 50 г
Базилик (свежий) – 1 пучок
Оливковое масло – 2 ст. ложки
Соль, черный перец по вкусу
Как приготовить рулетики из баклажанов
Баклажаны порезать вдоль длины пластами 0,5 см и обжарить на сухой сковороде-гриль до мягкости. Кедровые орехи слегка обжарить для вкуса на сухой сковороде. В емкость блендера сложить вяленые помидоры, полпучка базилика, орешки, анчоусы и измельчить блендером. Затем добавить оливковое масло и снова перемешать. Разложить пластины баклажанов на столе, сверху на каждый положить тонкий кружок ветчины (можно использовать сыровяленую прошутто). Смазать каждый пласт полученной пастой, сверху положить кружок моцареллы, затем листик базилика и свернуть рулетики. При желании сверху можно сбрызнуть их оливковым маслом. Убрать в холодильник на полчаса.
Фалафель в пите с салатом и помидором
Фалафель – это очень сытное и вкусное блюдо из нута, популярное в странах Ближнего Востока. Для приготовления фалафель необходимо будет заранее замочить нут на 12 часов. Ингредиенты, которые вам понадобятся для приготовления:
Фото: freepik
Нут – 250 г
Йогурт (жирный) – 4 ст. ложки
Оливковое масло – 2 ст. ложки
Лук – 1 шт.
Помидор (крупный) – 1 шт.
Салат листовой – 1 пучок
Перец чили – ⅓ шт.
Петрушка – 1 пучок
Чеснок – 1 зубчик
Питы – 4 шт.
Растительное масло (для фритюра) – 100 мл
Мука – 1 ст. ложка
Панировочные сухари – 2 ст. ложки
Разрыхлитель – ½ ч. ложки
Зира (молотая) – на кончике ножа
Кориандр (молотый) – на кончике ножа
Паприка сладкая – на кончике ножа
Фисташки (очищенные) – 40 г
Миндаль – 40 г
Фундук – 40 г
Кунжут – 40 г
Семечки тыквенные и подсолнечника (очищенные) – по 40 г
Зира (молотая) и перец кайенский (молотый) – оба на кончике ножа
Как приготовить фалафелы
Нут заранее замочить в воде на 12 часов. Вначале готовим смесь из орехов. На разогретую сухую сковороду выложить все орехи, семечки и специи: зиру, кайенский перец, немного подсолить и слегка все обжарить для усиления вкуса. Дать смеси остыть, выложить в блендер и измельчить. Лук и чеснок, петрушку порезать крупно для блендера, перец чили помельче. В большую емкость от блендера выложить готовый нут, лук-чеснок, перец чили, петрушку, 2 столовые ложки ореховой массы, вторую часть зиры, кориандр, паприку, все посолить, и все измельчить. Затем, не выключая блендера, медленно влить в 100 мл воды. В готовую массу всыпать муку и разрыхлитель, все тщательно перемешать. Сформировать небольшие шарики и обжарить в раскаленном масле до золотистого цвета. Выложить готовые фалафелы на бумажное полотенце. Помидор порезать кружочками. Питы подогреть и разрезать вдоль. Вложить в "карман" каждой питы кольца помидора, лист салата, фалафелы и по 1 ст. ложки йогурта.
Луковые кольца
Еще один простой рецепт вкусной и сытной закуски для пикника. Для приготовления вам понадобятся:
Лук – 6 шт.
Яйца – 2-3 шт.
Мука – 1 ст.
Молоко – 3 ст. ложки
Для фритюра:
Растительное масло – 2 ст.
Соль, черный перец по вкусу.
Фото: freepik
Как приготовить луковые кольца
Лук очистить и порезать кольцами шириной 0,5 см. Сердцевину из колец убрать, оставив 2-3 луковых слоя. Приготовить кляр: в миску разбить яйца, влить молоко, посолить и хорошо размешать венчиком. В другую емкость высыпать муку. Луковые кольца хорошо обмакнуть в яйцах, затем обвалять их в муке, затем снова в яйцах и снова в муке. После чего опустить в раскаленное масло и обжарить с двух сторон до золотистого цвета. Выложить на бумажное полотенце.
Лаваш а-ля хачапури гриль
Рецепт вкусной и простой закуски, которую можно приготовить прямо на пикнике, если есть мангал и решетка. Для приготовления понадобятся:
Лаваш – 2 шт.
Сыр голландский – 150 г
Сыр адыгейский – 150 г
Масло сливочное – 50 г
Яйца – 1 шт.
Укроп и петрушка – по 1 пучку
Чеснок – 3 зубчика
Соль по вкусу
Фото: freepik
Как приготовить лаваш а-ля хачапури
Натереть на крупной терке оба сыра. Чеснок лучше натереть на мелкой терке. Сливочное масло должно быть мягким. Зелень порезать мелко. В емкости смешать сыры, чеснок, зелень, сливочное масло, добавить сырое яйцо и снова перемешать, посолить. Разложить лаваш на столе и выложить начинку на одну половину, чтобы можно было потом сложить конверт. Поджарить конверт из лаваша с начинкой с двух сторон на сковороде-грили или на мангале до золотистого цвета.
Слоеные мини-пироги
С этими пирогами не придется долго возиться на кухне, а результат будет отменным. Для приготовления слоеных мини-пирогов вам понадобятся:
Тесто слоеное дрожжевое (готовое) – 500 г
Соус песто – 100 г
Помидоры вяленые – 3 шт.
Сыр моцарелла – 150 г
Как приготовить мини-пироги
Пласт готового теста раскатать и разрезать на 8 частей-квадратиков. Вяленые помидоры порезать не мелко. Формочки для выпекания кексов смазать растительным маслом, разложить квадратики, распределив тесто по форме. Выложить начинку: на дно распределить по 1 ст. ложке песто, затем кусочки помидор и сверху кружок моцареллы. Выпекать в заранее разогретой духовке при 180°C в течение 15-20 мин.