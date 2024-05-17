Закуски для пикника: 5 вкусных и простых рецептов для весеннего отдыха

Майские теплые дни располагают к выезду на природу. Zakon.kz собрал простые рецепты вкусных и сытных блюд для пикника, которые можно быстро и легко приготовить.

Рулетики из баклажанов по-итальянски

Фото: freepik

Простой рецепт вкусной и легкой закуски. Для приготовления вам понадобятся:



Баклажаны – 2 шт.

Ветчина – 100 г

Помидоры вяленые (в масле) – 4 шт.

Анчоусы – 3 шт.

Моцарелла – 2 шт.

Орехи (кедровые) – 50 г

Базилик (свежий) – 1 пучок

Оливковое масло – 2 ст. ложки

Соль, черный перец по вкусу

Как приготовить рулетики из баклажанов

Баклажаны порезать вдоль длины пластами 0,5 см и обжарить на сухой сковороде-гриль до мягкости. Кедровые орехи слегка обжарить для вкуса на сухой сковороде. В емкость блендера сложить вяленые помидоры, полпучка базилика, орешки, анчоусы и измельчить блендером. Затем добавить оливковое масло и снова перемешать. Разложить пластины баклажанов на столе, сверху на каждый положить тонкий кружок ветчины (можно использовать сыровяленую прошутто). Смазать каждый пласт полученной пастой, сверху положить кружок моцареллы, затем листик базилика и свернуть рулетики. При желании сверху можно сбрызнуть их оливковым маслом. Убрать в холодильник на полчаса.

Фалафель в пите с салатом и помидором

Фалафель – это очень сытное и вкусное блюдо из нута, популярное в странах Ближнего Востока. Для приготовления фалафель необходимо будет заранее замочить нут на 12 часов. Ингредиенты, которые вам понадобятся для приготовления:

Фото: freepik

Нут – 250 г



Йогурт (жирный) – 4 ст. ложки

Оливковое масло – 2 ст. ложки

Лук – 1 шт.

Помидор (крупный) – 1 шт.

Салат листовой – 1 пучок

Перец чили – ⅓ шт.

Петрушка – 1 пучок

Чеснок – 1 зубчик

Питы – 4 шт.

Растительное масло (для фритюра) – 100 мл

Мука – 1 ст. ложка

Панировочные сухари – 2 ст. ложки

Разрыхлитель – ½ ч. ложки

Зира (молотая) – на кончике ножа

Кориандр (молотый) – на кончике ножа

Паприка сладкая – на кончике ножа

Фисташки (очищенные) – 40 г

Миндаль – 40 г

Фундук – 40 г

Кунжут – 40 г

Семечки тыквенные и подсолнечника (очищенные) – по 40 г

Зира (молотая) и перец кайенский (молотый) – оба на кончике ножа

Как приготовить фалафелы

Нут заранее замочить в воде на 12 часов. Вначале готовим смесь из орехов. На разогретую сухую сковороду выложить все орехи, семечки и специи: зиру, кайенский перец, немного подсолить и слегка все обжарить для усиления вкуса. Дать смеси остыть, выложить в блендер и измельчить. Лук и чеснок, петрушку порезать крупно для блендера, перец чили помельче. В большую емкость от блендера выложить готовый нут, лук-чеснок, перец чили, петрушку, 2 столовые ложки ореховой массы, вторую часть зиры, кориандр, паприку, все посолить, и все измельчить. Затем, не выключая блендера, медленно влить в 100 мл воды. В готовую массу всыпать муку и разрыхлитель, все тщательно перемешать. Сформировать небольшие шарики и обжарить в раскаленном масле до золотистого цвета. Выложить готовые фалафелы на бумажное полотенце. Помидор порезать кружочками. Питы подогреть и разрезать вдоль. Вложить в "карман" каждой питы кольца помидора, лист салата, фалафелы и по 1 ст. ложки йогурта.

Луковые кольца

Еще один простой рецепт вкусной и сытной закуски для пикника. Для приготовления вам понадобятся:

Лук – 6 шт.

Яйца – 2-3 шт.

Мука – 1 ст.

Молоко – 3 ст. ложки

Для фритюра:

Растительное масло – 2 ст.

Соль, черный перец по вкусу.

Фото: freepik

Как приготовить луковые кольца

Лук очистить и порезать кольцами шириной 0,5 см. Сердцевину из колец убрать, оставив 2-3 луковых слоя. Приготовить кляр: в миску разбить яйца, влить молоко, посолить и хорошо размешать венчиком. В другую емкость высыпать муку. Луковые кольца хорошо обмакнуть в яйцах, затем обвалять их в муке, затем снова в яйцах и снова в муке. После чего опустить в раскаленное масло и обжарить с двух сторон до золотистого цвета. Выложить на бумажное полотенце.

Лаваш а-ля хачапури гриль

Рецепт вкусной и простой закуски, которую можно приготовить прямо на пикнике, если есть мангал и решетка. Для приготовления понадобятся:

Лаваш – 2 шт.

Сыр голландский – 150 г

Сыр адыгейский – 150 г

Масло сливочное – 50 г

Яйца – 1 шт.

Укроп и петрушка – по 1 пучку

Чеснок – 3 зубчика

Соль по вкусу

Фото: freepik

Как приготовить лаваш а-ля хачапури

Натереть на крупной терке оба сыра. Чеснок лучше натереть на мелкой терке. Сливочное масло должно быть мягким. Зелень порезать мелко. В емкости смешать сыры, чеснок, зелень, сливочное масло, добавить сырое яйцо и снова перемешать, посолить. Разложить лаваш на столе и выложить начинку на одну половину, чтобы можно было потом сложить конверт. Поджарить конверт из лаваша с начинкой с двух сторон на сковороде-грили или на мангале до золотистого цвета.

Слоеные мини-пироги

С этими пирогами не придется долго возиться на кухне, а результат будет отменным. Для приготовления слоеных мини-пирогов вам понадобятся:

Тесто слоеное дрожжевое (готовое) – 500 г

Соус песто – 100 г

Помидоры вяленые – 3 шт.

Сыр моцарелла – 150 г

Как приготовить мини-пироги

Пласт готового теста раскатать и разрезать на 8 частей-квадратиков. Вяленые помидоры порезать не мелко. Формочки для выпекания кексов смазать растительным маслом, разложить квадратики, распределив тесто по форме. Выложить начинку: на дно распределить по 1 ст. ложке песто, затем кусочки помидор и сверху кружок моцареллы. Выпекать в заранее разогретой духовке при 180°C в течение 15-20 мин.