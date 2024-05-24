Пять вкусных и простых закусок для отдыха и пикника

В современной кулинарии имеются простые рецепты вкусных закусок, которые можно быстро и легко приготовить. Zakon.kz собрал популярные закуски, подходящие и для пикника, и для воскресного отдыха дома в кругу семьи.

Гуакомоле

Вкусная и популярная мексиканская закуска – соус. Для его приготовления вам понадобятся:

Авокадо – 2 шт.

Помидор – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Лук красный – 1/2 шт.

Лимон – ½ шт.

Соль, сахарная пудра по вкусу





Фото: freepik

Как приготовить гуакомоле

Половинку луковицы нарезать мелкими кубиками. Аналогично порезать помидор, предварительно удалив из него сердцевину и сок. Чеснок мелко порубить. Отжать сок из половинки лимона. Освободить авокадо от косточки и ложкой вынуть мякоть. Выложить ее в глубокую емкость, туда же добавить порезанные овощи и чеснок. Смесь посолить, добавить немного сахарной пудры, и сок лимона. Все тщательно перемешать. Соус-закуска гуакомоле готов.

Спринг-роллы с семгой

Простая в приготовлении закуска, которая понравится близким и гостям. Удобно взять с собой на пикник. Для приготовления вам понадобятся:

Рисовая бумага – 6 шт.

Семга (малосольная) – 100 г

Сыр мягкий (сливочный) – 70 г

Руккола – 50 г

Огурцы (свежие) – 1 шт.





Фото: freepik

Как приготовить спринг-ролы с семгой

Подготовить рисовую бумагу: в емкость налить теплой (не горячей) воды и сложить в нее расправленные листы рисовой бумаги на 10-15 минут. Они должны расправиться и набухнуть. Порезать огурец тонкой соломкой, рукколу можно порвать руками. Семгу порезать кубиками или полосками (по желанию). Подготовленные листы рисовой бумаги разложить на плоскости стола, выкладывая вдоль одного края начинку. Сыр, руккола, полоски огурца и семги. Аккуратно свернуть конвертики. Подавать с соевым или соусом терияки.

Галета с яйцом, сыром и луком

Галета – это вид открытого пирога из теста, которое очень легко приготовить. Большой плюс – начинка у галет может быть разной, в том числе ягодной. Для приготовления данного рецепта галет вам понадобятся:

Ингредиенты для теста:

Мука – 200 г

Сливочное масло – 100 г

Вода (ледяная) – 4 ст. ложки

Для посыпки – кунжут

Начинка:

Яйца – 5 шт.

Сыр (твердый) – 2 ст. ложки (на мелкой терке)

Лук зеленый – 100 г

Сыр сливочный – 50 г

Петрушка – пучок

Соль-перец по вкусу





Фото: freepik

Как приготовить галету

Тесто. Растереть в крошку муку со сливочным маслом, немного посолить и залить очень холодной водой. Работать нужно быстро, чтобы масло не растаяло. Тесто замесить и убрать в холодильник на полчаса.

Начинка. Яйца отварить вкрутую и остудить. Зеленый лук, петрушку порезать некрупно. Сыр твердый натереть на терке. Отварные яйца порезать небольшими кубиками. Все ингредиенты сложить в миску и размешать.

Тесто достать из холодильника и раскатать толщиной 0,5 см. Начинку посолить-поперчить. Выложить в центр круга теста. Края загнуть к центру, оставляя середину открытой. Желток размешать в маленькой емкости и смазать им пирог. Посыпать сверху кунжутом. Выпекать в духовке при температуре 180°C в течение 30-35 минут.

Овощной салат "Три капусты"

Необычный рецепт салата, где основными ингредиентами являются три вида капусты: морская, квашеная и пекинская. Для приготовления вам понадобятся:

Капуста квашеная – 200-250 г

Капуста пекинская – половина кочана

Капуста морская – 1 банка

Горошек зеленый – ½ банки

Морковь – 1 шт.

Перец болгарский зеленый – ½ шт.

Перец болгарский красный – ½ шт.

Лук красный – ½ шт.

Лук зеленый – полпучка

Клюква вяленая – 2 ст. ложки

Масло растительное – 4 ст. ложки

Соль, черный перец – по вкусу





Фото: freepik

Как приготовить салат "Три капусты"

Перцы помыть, очистить и порезать тонкими полосками или кубиками (по выбору). Морковь порезать тонкой соломкой. Красный лук мелко порубить. Зеленый порезать некрупно. Пекинскую капусту порезать соломкой. В большую емкость выложить квашеную капусту, отжав от рассола. Морскую капусту достать из банки, предварительно отжав, и пекинскую. Добавить подготовленные перцы, морковь, лук красный и зеленый горошек. Посолить-поперчить, заправить овощи растительным маслом и добавить клюкву. Сверху украсить резаным зеленым луком.

Хлебные кулечки с салатом

Закуска хороша тем, что в качестве начинки можно использовать любые ингредиенты: от семги с сыром и зеленью до свежих ягод в сиропе. Можно взять кулечки с начинкой на пикник, а можно угостить гостей и близких дома – это очень удобно. Для приготовления теста хлебных кулечков вам понадобятся:

Мука – 500 г

Молоко – 150 мл

Дрожжи сухие – 7 г

Яйца – 1 шт.

Вода – 150 мл

Сахар – 30 г

Оливковое масло – 3 ст. ложки

Мак или кунжут – 30 г

Соль – на кончике ножа

Начинка любая готовая – по вкусу





Фото: freepik

Как приготовить хлебные кулечки

Приготовить опару. Всыпать дрожжи в небольшое количество теплого молока, добавить ½ чайной ложки сахара и убрать в теплое место на 10-15 минут. Должна подняться шапка из пены. В просеянную муку всыпать сахар, добавить оставшееся молоко и воду, оливковое масло, слегка посолить, в конце влить готовую опару. Замесить тесто, накрыть полотенцем и убрать в теплое место на час-полтора пока не поднимется.

Готовое тесто разделить на 8 частей и раскатать полоски. Подготовить кондитерские конусы. Если их нет, то можно свернуть конусы из нескольких слоев пищевой фольги, нужно, чтобы конус держал форму. Конусные формы смазать растительным маслом. Аккуратно "обмотать" тестом конус, начинать с острого конца и двигаться вверх к крупной части. Конусы не вынимать, запекать хлебные кулечки на конусах, разложив их на противне. Противень предварительно накрыть пекарской бумагой, смазанной растительным маслом. Перед тем как поставить кулечки в духовку, дать им постоять 30 минут для подъема теста, затем смазать желтком и посыпать маком/кунжутом (по вкусу). Выпекать в течение 20-25 минут в предварительно разогретой духовке до 180 °С. Хлебные кулечки остудить и начинить по вкусу.

Zakon.kz ранее опубликовал рецепты популярных закусок для пикника, материал можно прочесть здесь.