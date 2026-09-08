Зимний отдых по раннему бронированию: куда ехать казахстанцам и что учесть при выборе тура

В Казахстане стартует сезон раннего бронирования осенне-зимнего отдыха. Эксперты туристической отрасли рассказали Zakon.kz, какие направления уже доступны путешественникам, где искать пляжный отдых в холодные месяцы и почему при покупке путевки важно учитывать не только ее стоимость.

Когда начинать планировать зимний отдых

Сентябрь традиционно становится периодом, когда туроператоры начинают формировать и предлагать казахстанцам программы на осенне-зимний сезон. При этом раннее бронирование – это не только способ приобрести поездку по привлекательной цене, но и возможность заранее выбрать подходящие даты, отель и рейс.

Как рассказали в Казахстанской ассоциации гостиниц и ресторанов (КАГиР), первые предложения на зимний сезон уже сейчас появляются на рынке. При этом активность туроператоров пока только набирает обороты.

Глава КАГиР Рашида Шайкенова отметила, что именно в сентябре казахстанские туроператоры начинают получать от зарубежных партнеров ценовые предложения на предстоящий сезон.

"Сезонное начало раннего бронирования только начинается с сентября. Потому что в это время казахстанские туроператоры ждут от своих партнеров ценовые предложения, и первые уже готовы", – пояснила она.

По ее словам, сейчас рынок постепенно наполняется предложениями по осенне-зимним направлениям. Однако уже в ноябре-декабре акцент сместится на раннее бронирование летнего отдыха 2027 года.

Какие страны рассматривать для пляжного отдыха

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По мнению представителей КАГиР, в предстоящие холодные месяцы казахстанским туристам прежде всего стоит обратить внимание на Таиланд, Вьетнам, Египет, ОАЭ и китайский остров Хайнань.

Для тех, кто хочет провести зиму у моря, наиболее привлекательными остаются страны Юго-Восточной Азии.

Зимняя программа на Пхукет уже открыта: из Алматы и Астаны предусмотрены рейсы уже с конца октября.

Таиланд и Вьетнам интересны прежде всего туристам, которые хотят заменить холодную казахстанскую зиму на теплое море и белый песок. При этом специалисты советуют при выборе поездки учитывать особенности климата конкретного курорта.

"В Юго-Восточной Азии сезонность отличается по курортам, поэтому перед покупкой тура стоит смотреть не только на страну, но и на конкретный остров или курорт и погодные условия именно в период поездки", – подчеркнули в КАГиР.

Египет и ОАЭ остаются более универсальными вариантами. Среди их преимуществ – относительно недолгий перелет, большое количество отелей и разнообразие форматов отдыха.

Египет традиционно привлекает туристов, которые хотят совместить море с более доступной стоимостью поездки. А Хайнань сейчас выглядит выгодным предложением по сравнению с привычными направлениями как комфортный и недорогой вариант отпуска, отмечают эксперты.

Сколько может стоить зимняя поездка

По актуальным предложениям раннего бронирования из Алматы стартовые цены по ряду массовых направлений составляют примерно 200-300 тыс. тенге на человека.

Однако воспринимать эти цифры как фиксированную стоимость тура не стоит. Цена зависит от продолжительности путешествия, дат вылета, категории отеля, типа питания и условий авиаперелета.

В более дорогом сегменте можно рассматривать Мальдивы и Шри-Ланку. Здесь раннее бронирование особенно актуально для туристов, которые хотят попасть в конкретный отель или отправиться в поездку в определенные даты, а суммы могут варьироваться от 450 до 900 тыс. тенге.

При этом специалисты советуют осторожно относиться к утверждениям о том, что именно сейчас цены обязательно самые низкие.

"Нельзя гарантировать, что цена конкретного тура в сентябре обязательно будет ниже, чем в ноябре или декабре", – отметили в КАГиР.

Главное преимущество раннего бронирования, по словам специалистов, – возможность зафиксировать подходящий вариант до того, как наиболее востребованные отели и рейсы будут заняты.

Ноябрь: где искать тепло

Для тех, кто планирует путешествие уже на ноябрь, выбор остается достаточно широким.

В Ассоциации рекомендуют рассматривать Таиланд, Вьетнам, Египет, ОАЭ и Хайнань. Такие направления позволяют сменить холодную осеннюю погоду на более теплый климат.

Однако при поездке в Юго-Восточную Азию особенно важно заранее изучить погодные условия. Даже в пределах одной страны климат на разных курортах может существенно различаться.

А куда ехать в декабре и январе

В декабре и январе список популярных направлений практически сохраняется.

Для пляжного отдыха можно также выбирать Таиланд, Вьетнам, Мальдивы, ОАЭ и Египет. Если же на первом месте стоит стоимость поездки, эксперты советуют сравнивать предложения по Египту, ОАЭ и Хайнаню с вариантами в странах Юго-Восточной Азии.

Отдельная категория – новогодние путешествия

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Если турист хочет встретить Новый год за границей, откладывать покупку тура до ноября или декабря не стоит. На праздничные даты спрос традиционно выше, поэтому по мере приближения к ним сокращается выбор удобных рейсов, отелей и категорий номеров.

Раннее бронирование в этом случае дает возможность заранее выбрать именно тот вариант, который соответствует пожеланиям путешественника.

ОАЭ и другие страны Персидского залива: ситуация может быть нестабильной

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При планировании зарубежного отдыха в этом году туристам приходится учитывать и геополитическую обстановку.

Как отметила Рашида Шайкенова, туристический рынок особенно восприимчив к международным конфликтам, экономическим изменениям и колебаниям цен на авиаперевозки.

По ее словам, нестабильность на Ближнем Востоке уже повлияла на туристическую отрасль. В частности, авиакомпании были вынуждены сохранять повышенные топливные сборы, что непосредственно отражается на стоимости перевозок.

Собеседница также отметила, что карта международного туризма для казахстанцев в определенной степени сузилась. По данным, представленным экспертами, на фоне нестабильной ситуации в регионе путешественники массово отказываются от поездок в ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию и ряд других государств Персидского залива.

В связи с этим при выборе направления важно учитывать актуальные рекомендации государственных органов по безопасности и ситуацию непосредственно перед поездкой.

Что остается, кроме пляжного отдыха

Стоит учитывать, что осенне-зимний сезон – это не только отдых на море.

По словам Рашиды Шайкеновой, казахстанским туристам доступны и направления с культурно-познавательными программами. Среди них она выделила Грузию и Азербайджан, интерес к которому в последнее время растет. Узбекистан, в свою очередь, остается популярным направлением для культурно-познавательного туризма.

Есть варианты и для любителей горнолыжного отдыха. В этом случае можно рассматривать Грузию, Турцию, Кыргызстан и европейские курорты. Однако с последними у казахстанских туристов возникают дополнительные сложности.

Почему Европа становится менее доступной

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По словам главы КАГиР, интерес к европейским направлениям постепенно снижается, в том числе из-за сложностей с получением шенгенских виз. Туристы сталкиваются с увеличением стоимости визовых услуг, сроков оформления и объема необходимых документов. При этом представители туристической отрасли рассчитывают на дальнейшее упрощение визовых процедур.

Раннее бронирование – не только про цену

Специалисты советуют при покупке тура не ориентироваться исключительно на привлекательную стоимость. Прежде всего необходимо проверить условия отмены и изменения бронирования. Также стоит заранее выяснить, что входит в стоимость поездки: багаж, трансфер, питание, страховка и другие услуги.

Отдельное внимание следует уделить городу вылета. Стоимость и доступность туров из Алматы и Астаны могут различаться, как и расписание прямых рейсов.

Не менее важно изучить сам отель. Низкая цена не всегда означает выгодную покупку, если гостиница находится далеко от моря, имеет слабую инфраструктуру или не соответствует ожиданиям по питанию и условиям проживания.

Поэтому перед оплатой тура эксперты рекомендуют сравнить расположение гостиницы, отзывы туристов, категорию номера, тип питания, пляж и дополнительные услуги.

Таким образом, сентябрь – подходящий момент, чтобы начать планировать осенне-зимнюю поездку, особенно если речь идет о популярных датах, семейном отдыхе или встрече Нового года за границей.

При этом туристам важно помнить: раннее бронирование дает прежде всего выбор, а не безусловную гарантию самой низкой цены. И чем раньше путешественник определится с датами и направлением, тем больше у него возможностей выбрать подходящий рейс, отель и условия отдыха.