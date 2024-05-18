Какая зелень может привести к образованию камней в почках
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Биолог Ирина Лялина рассказала, что употребление какой зелени может привести к образованию камней в почках, сообщает Zakon.kz.
Как пишет NEWS.ru, к данной проблеме может привести злоупотребление шпинатом, в котором содержится слишком много оксалатов, которые могут образовывать камни.
"Кроме того, оксалаты могут влиять на кальциевое всасывание, что может быть проблематично для людей с подагрой или некоторыми видами камней в почках", – добавила биолог.
Ляпина уточнили, что от шпината лучше отказаться людям с аллергией, так как в нем содержатся гистамин и белок профилина. Из-за наличия в зелени щавелевой кислоты ее следует исключить из рациона пациентам с язвой желудка и сахарным диабетом.
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