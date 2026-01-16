Как молоко влияет на нервную систему
Изданию Lenta.Ru она рассказала, что данный продукт обладает сбалансированным набором нутриентов, которые могут косвенно способствовать поддержанию и улучшению когнитивных функций. Белки и аминокислоты в составе молока – это строительный материал для нейротрансмиттеров, участвующих в передаче сигналов между нейронами, что важно для памяти и концентрации, отметила она.
"Витамины группы B, особенно В12 и В2, необходимы для нормального функционирования нервной системы, они поддерживают производство энергии в мозге и улучшают когнитивные процессы. Кальций и магний важны для передачи нервных импульсов и здоровья нервных клеток, а жирные кислоты, которые есть в основном в цельном молоке, поддерживают структуру клеточных мембран мозга и участвуют в его развитии и функционировании", – уточнила Лялина.
По ее словам, натуральное молоко полезно для детей, подростков и взрослых, нуждающихся в поддержке памяти, внимания и общего когнитивного здоровья. При этом она подчеркнула, что для выраженного улучшения остроты ума необходим комплексный подход: правильное питание, сон, физическая активность и умственная нагрузка.
Ранее врач рассказала, как елка может навредить здоровью после Нового года.