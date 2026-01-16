#Казахстан в сравнении
Как молоко влияет на нервную систему

чем полезно молоко, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2026 00:39 Фото: pixabay
Биолог Ирина Лялина заявила, что регулярное употребление молока полезно для поддержания нормальной работы мозга, сообщает Zakon.kz.

Изданию Lenta.Ru она рассказала, что данный продукт обладает сбалансированным набором нутриентов, которые могут косвенно способствовать поддержанию и улучшению когнитивных функций. Белки и аминокислоты в составе молока – это строительный материал для нейротрансмиттеров, участвующих в передаче сигналов между нейронами, что важно для памяти и концентрации, отметила она.

"Витамины группы B, особенно В12 и В2, необходимы для нормального функционирования нервной системы, они поддерживают производство энергии в мозге и улучшают когнитивные процессы. Кальций и магний важны для передачи нервных импульсов и здоровья нервных клеток, а жирные кислоты, которые есть в основном в цельном молоке, поддерживают структуру клеточных мембран мозга и участвуют в его развитии и функционировании", – уточнила Лялина.

По ее словам, натуральное молоко полезно для детей, подростков и взрослых, нуждающихся в поддержке памяти, внимания и общего когнитивного здоровья. При этом она подчеркнула, что для выраженного улучшения остроты ума необходим комплексный подход: правильное питание, сон, физическая активность и умственная нагрузка.

Ранее врач рассказала, как елка может навредить здоровью после Нового года.

