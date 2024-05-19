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На большей части Казахстана пройдут дожди: прогноз на 20 мая

капли дождя, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 16:31 Фото: freepik
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 20 мая, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, на большей части страны пройдут дожди с грозами.

"Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большую часть территории РК, пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере, юге, юго-востоке страны – сильные дожди, град, шквал. По республике ожидается усиление ветра, на юге страны с пыльной бурей, на северо-западе, севере – туман". РГП "Казгидромет"

На юге, в центре Карагандинской, на северо-западе Атырауской, на востоке, в центре Кызылординской, на западе Западно-Казахстанской, юго-востоке Восточно-Казахстанской, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе Восточно-Казахстанской, в центре Абайской области ожидается высокая пожарная опасность.

На юге Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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