На большей части Казахстана пройдут дожди: прогноз на 20 мая

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 20 мая, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, на большей части страны пройдут дожди с грозами.

"Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большую часть территории РК, пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере, юге, юго-востоке страны – сильные дожди, град, шквал. По республике ожидается усиление ветра, на юге страны с пыльной бурей, на северо-западе, севере – туман". РГП "Казгидромет"

На юге, в центре Карагандинской, на северо-западе Атырауской, на востоке, в центре Кызылординской, на западе Западно-Казахстанской, юго-востоке Восточно-Казахстанской, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе Восточно-Казахстанской, в центре Абайской области ожидается высокая пожарная опасность.

На юге Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.