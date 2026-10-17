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Казахстанцев предупредили об опасности суши и роллов

Суши, роллы, еда, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 04:33 Фото: pexels
В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля 16 октября 2026 года призвали казахстанцев соблюдать меры предосторожности при употреблении суши и роллов, сообщает Zakon.kz.

В Комитете отмечают, что суши и роллы относятся к продукции, требующей особого внимания с точки зрения пищевой безопасности, поскольку при их приготовлении могут использоваться сырая, слабосоленая или маринованная рыба, морепродукты и другие скоропортящиеся ингредиенты, которые не всегда проходят полноценную термическую обработку.

При нарушении технологии приготовления, транспортировки и хранения такая продукция может стать причиной пищевых отравлений, острых кишечных инфекций и паразитарных заболеваний.

В целях профилактики пищевых отравлений и инфекционных заболеваний казахстанцам рекомендуют:

  • приобретать суши и роллы только в официально зарегистрированных объектах общественного питания и торговли;
  • проверять соблюдение установленных требований безопасности;
  • обращать внимание на условия хранения, внешний вид и запах;
  • не употреблять продукцию при наличии признаков порчи.

При этом в Комитете обращают внимание, что детям, беременным женщинам, пожилым людям и лицам с ослабленным иммунитетом необходимо быть еще осторожнее, поскольку пищевые инфекции у них могут приводить к более тяжелым последствиям для здоровья.

По данным сайта teledoctor24, существует несколько видов отравлений. Однако во всех случаях проявляются определенные симптомы:

  • слабость;
  • боли в животе;
  • расстройство ЖКТ, проявляющееся тошнотой, рвотой, диареей;
  • возможно повышение температуры;
  • ломота в теле;
  • низкое артериальное давление.

А вот вероятность появления осложнений зависит от вида отравления и возбудителя. Врачи советуют при непрекращающихся симптомах или их усилении обращаться за медицинской помощью.

В Алматы в период с 12 по 15 октября 2026 года в Детскую городскую клиническую инфекционную больницу были госпитализированы 55 учащихся Республиканской физико-математической школы с признаками острой кишечной инфекции.

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Камила Салкымбаева
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