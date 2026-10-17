Казахстанцев предупредили об опасности суши и роллов
В Комитете отмечают, что суши и роллы относятся к продукции, требующей особого внимания с точки зрения пищевой безопасности, поскольку при их приготовлении могут использоваться сырая, слабосоленая или маринованная рыба, морепродукты и другие скоропортящиеся ингредиенты, которые не всегда проходят полноценную термическую обработку.
При нарушении технологии приготовления, транспортировки и хранения такая продукция может стать причиной пищевых отравлений, острых кишечных инфекций и паразитарных заболеваний.
В целях профилактики пищевых отравлений и инфекционных заболеваний казахстанцам рекомендуют:
- приобретать суши и роллы только в официально зарегистрированных объектах общественного питания и торговли;
- проверять соблюдение установленных требований безопасности;
- обращать внимание на условия хранения, внешний вид и запах;
- не употреблять продукцию при наличии признаков порчи.
При этом в Комитете обращают внимание, что детям, беременным женщинам, пожилым людям и лицам с ослабленным иммунитетом необходимо быть еще осторожнее, поскольку пищевые инфекции у них могут приводить к более тяжелым последствиям для здоровья.
По данным сайта teledoctor24, существует несколько видов отравлений. Однако во всех случаях проявляются определенные симптомы:
- слабость;
- боли в животе;
- расстройство ЖКТ, проявляющееся тошнотой, рвотой, диареей;
- возможно повышение температуры;
- ломота в теле;
- низкое артериальное давление.
А вот вероятность появления осложнений зависит от вида отравления и возбудителя. Врачи советуют при непрекращающихся симптомах или их усилении обращаться за медицинской помощью.
В Алматы в период с 12 по 15 октября 2026 года в Детскую городскую клиническую инфекционную больницу были госпитализированы 55 учащихся Республиканской физико-математической школы с признаками острой кишечной инфекции.