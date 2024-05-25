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Врач назвал самые опасные продукты для детей

Врач назвал самые опасные продукты для детей, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 05:22 Фото: pixabay
Российский врач-нутрициолог Игорь Строков перечислил продукты, которые могут нанести вред здоровью детей, если потреблять их в избытке или регулярно, сообщает Zakon.kz.

По информации МедикФорум, доктор Строков отметил, что для детского здоровья крайне важно обеспечить правильное питание, так как это является основой для их роста, развития и общего благополучия.

Итак, вредные для детей продукты:

Сладости и газированные напитки

Шоколад, конфеты, пирожные, печенье и другие сладости содержат большое количество добавленного сахара, что может привести к кариесу, избыточному весу и проблемам с обменом веществ. Газированные напитки также содержат много сахара и кислот, что негативно сказывается на зубах и общем здоровье.

Быстрые завтраки

Завтраки, включающие в себя сахарные хлопья, батончики и другие готовые продукты, часто содержат много добавленного сахара и искусственных добавок.

"Они обладают низкой пищевой ценностью и могут привести к энергетическим скачкам и проблемам с концентрацией".

Фруктовые соки

Возможно, это покажется удивительным, но фруктовые соки, особенно те, которые содержат добавленный сахар, могут быть очень вредными для детей.

"Они содержат много сахара и почти не содержат клетчатки, что может привести к избыточному потреблению калорий и проблемам с обменом веществ".

Фастфуд с высоким содержанием трансжиров

Некоторые виды фастфуда, такие как жареная картошка и жаренные куриные крылья, содержат трансжиры, которые могут повысить уровень холестерина в крови и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Консерванты и искусственные добавки

Многие готовые продукты для детей содержат искусственные красители, консерванты и ароматизаторы, которые могут вызывать аллергические реакции и иметь негативное воздействие на здоровье.

Высококалорийные и жирные продукты

Чипсы, сухарики, жареные картофельные продукты и другие закуски часто содержат большое количество жиров и калорий, что может привести к ожирению и проблемам с пищеварением.

"Важно помнить, что умеренное употребление указанных продуктов в сочетании с здоровым и разнообразным питанием может быть приемлемым. Однако их чрезмерное потребление может негативно сказаться на здоровье и развитии детей".

Ранее врач рассказала, как отказаться от сладкого.

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