Субботний гороскоп для всех знаков зодиака

Астрологи опубликовали гороскоп на субботу, 25 мая, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения предсказывают звезды, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня Овну полезно немного побыть в роли гуру, поэтому звезды гороскопа советуют ему провести этот день в кругу людей, младших по возрасту, ниже по статусу или уровню профессионализма. Другими словами – в кругу тех, кто будет настроен выслушивать поучительные истории Овна и даже сможет извлечь из них практическую пользу. Сегодня это благотворно скажется и на самом Овне, и на его слушателях, которым Овен способен дать действительно ценные советы.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня Телец в любом деле будет настроен по-боевому. День не склоняет его браться за мелкие проекты, и скорее всего, Телец будет одержим претворением в жизнь глобальных, амбициозных замыслов. Даже если не все будет складываться гладко, это его не смутит: Телец видит цель, готов к трудностям и знает, что его не заставят свернуть с пути. Сегодня слова "хочу" и "могу" для Тельца – синонимы, и горе тем людям, которые это не поймут.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня Близнецам представится возможность обдумать какое-то решение, от которого в дальнейшем будет многое зависеть. К счастью, Близнецы не настроены рубить с плеча, они способны тщательно взвесить все "за" и "против". Благодаря обострившимся в этот день аналитическим способностям они сумеют все продумать и предусмотреть. В результате решение, которое примут сегодня Близнецы, будет застраховано от ошибок.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня Рак будет склонен демонстрировать упрямство по любому поводу. При этом попытки окружающих его образумить он может принимать в штыки. Неудивительно, что при таком категоричном настрое день способен принести Раку немало огорчений, хотя на самом деле никаких особенных причин для них нет. Чтобы это понять, звезды гороскопа советуют Раку сегодня корень любых неприятностей искать в себе, а не в других.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня Лев по отношению к своим близким и друзьям будет настроен благодушно и немного покровительственно. Ему захочется заботиться о них, как о детях, опекать, помогать и предостерегать от ошибок. При всей искренности его намерений близкие люди могут быть не в восторге от того, что Лев учит их, как жить. Поэтому звезды гороскопа советуют Льву сегодня смягчать свой менторский тон, не выходя за рамки обычных дружеских советов.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня лучшее, что может сделать Дева, это провести время со своими самыми близкими и любимыми людьми – с родителями и с детьми. Звезды гороскопа советуют Деве устроить для них маленький сюрприз. Например, организовать небольшой праздник, поездку в планетарий или поход в кафе. Сегодня вы настроены на одну волну, ваши биоритмы совпадают, и вы имеете отличный шанс получить истинное наслаждение от общества друг друга. А заодно – завести разговор о чем-то, о чем в другое время не решались поговорить.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня в Весах проснется великий оратор. Ну, если и не великий, то хотя бы неплохой. Весам будет что сказать и они сумеют облечь свои слова в убедительную форму, правда, в течение дня они могут то и дело сталкиваться с тем, что окружающие не настроены слушать их вечно. По-настоящему найти выход эмоциям и словам Весы смогут лишь вечером, в кругу семьи и друзей. Звезды гороскопа советуют им организовать вечеринку, на которой они смогут высказать все, что накипело у них на душе.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня ничто не сможет заставить Скорпиона свернуть со своего пути. Что бы он ни задумал, к какой бы цели ни шел, его практически невозможно отвлечь или тем более сбить с толку. Из-за этого окружающим, особенно тем, кто пытается покомандовать Скорпионом, может казаться, что он сегодня как никогда самонадеян и упрям. На самом же деле Скорпион просто уверен в том, что делает, на все сто процентов. Так же как и в том, что никто не справится с любой задачей лучше него.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня Стрелец должен быть готов к неожиданным поворотам. Впрочем, даже если он заранее спланировал этот день, от него не требуется отказаться от намеченных задач и целей. Да, сегодня его планы могут измениться, однако взамен ситуация откроет перед ним новые возможности. Если Стрелец проявит гибкость и не станет упрямо цепляться за старый план действий, он сумеет вовремя сориентироваться в новой обстановке и воспользоваться подарками судьбы.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня Козерог может столкнуться с неуступчивостью и резкостью окружающих, особенно коллег по работе. К счастью, сам он будет обладать гибкостью и дипломатичностью за двоих, а потому способен сгладить острые углы и погасить конфликт еще в зародыше. Вообще, дипломатичность и деликатность Козерога будут сегодня выгодно выделять его на общем фоне, обеспечивая ему симпатии лиц противоположного пола, друзей и даже начальства.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня Водолей в кругу даже малознакомых людей будет чувствовать себя, как рыба в воде – его социальная активность бьет ключом. Звезды гороскопа советуют ему не зацикливаться на своем привычном круге общения и разнообразить его новыми знакомствами. Чем больше новых лиц встретит Водолей сегодня на своей дороге, тем больше шансов на то, что среди них он найдет по-настоящему интересных и нужных ему людей.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня Рыбы будут настроены упорно, как никогда, добиваться своего и будут нацелены только на победу. Даже если в каком-то деле они потерпели крах, будут повторять попытки снова и снова, пока не достигнут успеха. Время принятия решений прошло, сегодня Рыбам необходимо действовать. Звезды гороскопа говорят, что против их напора не устоит ни одна крепость. Правда, чем серьезнее стоящая перед Рыбами цель, тем дольше продлится ее осада.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.