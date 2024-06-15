Субботний гороскоп для всех знаков зодиака

Астрологи опубликовали гороскоп на субботу, 15 июня, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения предрекают вам звезды, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня Овна может немало удивлять тот факт, что по какому-либо вопросу окружающие имеют точку зрения, отличную от его собственной. Ничем, кроме как упрямством, объяснить такое поведение Овен не сможет. Тем не менее, он искренне попытается увидеть рациональное зерно в точке зрения своих оппонентов. Однако вряд ли это получится, и Овну останется только упорно стоять на своем. Зато такое вот упорство может здорово помочь Овну в достижении собственных целей.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня Телец будет действовать с удвоенной энергией и решительностью. Быть может, большими организаторскими талантами он блистать не будет, тем не менее, сегодня у Тельца есть все шансы сподвигнуть окружающих на какие-либо полезные и важные дела. При этом Телец может относиться к делам с излишней серьезностью, а его чувство юмора будет явно не на высоте. Ну и хорошо! Серьезность тоже иногда бывает нужна.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня уверенность в себе и своих силах может буквально переполнять Близнецов.! Это чувство способно достичь таких огромных размеров, что не исключено, что Близнецам захочется проявить благородство, оказав кому-то покровительство и поддержку. Вот только поддаваясь благородным порывам, не стоит рассчитывать на ответную благодарность – ее может и не быть.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня среди всех прочих дел на первом месте у Рака будут стоять вопросы активного времяпровождения в кругу близких людей. Эти мысли будут вытеснять все остальные дела и заботы. Самое лучшее, что можно сделать в этой ситуации, – это реально выкроить время для того, чтобы организовать мероприятие с каким-нибудь спортивным уклоном. Побегать, развлечься или устроить пикник на природе.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня Лев рискует семь раз отрезать, прежде чем вспомнит о том, что вообще-то и отмерять перед этим не мешало бы. Звезды гороскопа будут склонять его действовать решительно и быстро, причем быстро настолько, что обдумать как следует ситуацию Лев попросту не успеет. Отсюда простой совет: прежде чем влезать в какое-то дело, Льву полезно будет посчитать до десяти, подумать и с чистой совестью отложить его в сторону.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня Дева будет настроена добиваться своего самым решительным образом, предпочитая прямые пути обходным. Те планы, которые Дева вынашивала до этого дня, сегодня могут реализоваться с наилучшими результатами. Впрочем, произойдет это не само по себе, а только лишь в случае, если Дева сама проявит должную решительность и отвагу. В конце концов, под лежачий камень вода не течет, и это справедливо.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня Весы будет трудно обвинить в безынициативности и неуверенности в себе. Едва ли они будут сидеть сложа руки. И хорошо, потому что день обещает быть очень удачным для Весов, предоставив им массу возможностей добиться желаемого. А если кто-то будет с этим спорить, то Весы легко найдут аргументы, чтобы убедить спорщиков в своей правоте. А заодно убрать с дороги конкурентов.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня Скорпиону очень сложно будет вписаться в общий ритм жизни. А самое главное – ему и не захочется вписываться. Кипучая деятельность окружающих будет раздражать, а их командирский тон – приводить в тихое бешенство. В силу этого Скорпиону сегодня лучше по возможности избегать общественных дел, сосредоточившись на своих.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня жизненный потенциал Стрельца будет на высоте. Даже если сам Стрелец этого потенциала и не чувствует, стоит ему лишь чуть-чуть преодолеть свою инерцию, как энергия начнет буквально переполнять его. Проще всего Стрельцу в этом убедиться, выбрав время на посещение спортзала. Или можно, засучив рукава, взяться за решение какой-нибудь давно назревшей задачи.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня где-то в глубине души у Козерога проснется диктатор. Быть может, это будет не самый большой диктатор в мире, тем не менее, спорить с ним в этот день окажется не только бесполезно, но и опасно – можно нарваться. Впрочем, сам себя при этом Козерог склонен будет видеть отнюдь не диктатором, а мудрым руководителем, которому просто не надо перечить – ни в чем и никогда.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня Водолею лучше всего посвятить свободное время занятию каким-нибудь фитнесом или спортом: подобные мероприятия обещают пройти с пользой не только для тела, но и для души. К тому же именно в спортзалах сегодня очень вероятны встречи, которые могут обернуться для Водолея интересным и перспективным знакомством. Ну а то, что для фигуры такие занятия полезны, – это уж само собой.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня Рыбы проведут день в соответствии с правилом: "Если враг не сдается, с ним не церемонятся. А если врага нет, его стоило бы придумать". Иными словами, Рыбы будут настроены на войну – желательно маленькую и победоносную. Проблема лишь в том, что сегодня маленькая война, затеянная Рыбами, очень даже может стать большой и не факт, что победоносной. Так может, и не стоит ее начинать?

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.