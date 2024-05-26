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Безопасно ли для организма бегать каждый день

пробежка, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2024 15:41 Фото: freepik
Бег – отличная форма упражнений, которая имеет множество преимуществ для нашего здоровья. Но некоторые люди поднимают свою любовь к бегу на ступеньку выше, бегают как можно больше дней подряд. Насколько это безопасно – читайте на Zakon.kz.

Независимо от того, являетесь ли вы бегуном-любителем или профессиональным бегуном, чтобы стать лучше, вам необходимо следовать режиму тренировок, который создает необходимую нагрузку на организм, чтобы он мог адаптироваться, пишет портал Medical Xpress. Обычно это достигается посредством бега низкой интенсивности и интервальных тренировок, за которыми следуют периоды отдыха.

Если этот цикл последовательно повторяется в течение нескольких месяцев, бегуны заметят множество изменений в своей физической форме. К ним относятся улучшение максимального потребления кислорода на 5-10%, снижение частоты сердечных сокращений во время бега с низкой интенсивностью и улучшение способности использовать жир для получения энергии. Все эти улучшения помогают бегунам становиться быстрее или бежать дальше, меньше утомляясь.

Однако, чтобы не навредить себе, необходимы периоды отдыха. Это позволяет суставам и связкам восстановиться после нагрузки, которую им оказывает бег. Отдых также позволяет организму пополнить запасы углеводов в мышцах , обеспечивая организм энергией для последующих тренировочных дней. Дни отдыха также могут помочь улучшить время восстановления бегуна между тренировками.

Постоянные тренировки без адекватного отдыха могут нанести организму вред. В крайних случаях, например, при беге на сверхвыносливость, могут возникнуть легкие рубцы на сердце. Это также может ослабить иммунную систему за счет снижения функции иммунных клеток. Постоянный бег может увеличить риск респираторных инфекций и вызвать резкие гормональные изменения, такие как снижение уровня адреналина и тестостерона на 40%. Это может привести к плохому восстановлению между пробежками и появлению симптомов перетренированности, включая изменения настроения или повреждение мышц .

Бегуны также должны помнить о возможных травмах от чрезмерного перенапряжения. Они затрагивают до 70% элитных бегунов и бегунов-любителей и могут сорвать серию пробежек. Одной из основных причин травм, связанных с чрезмерным перенапряжением, является плохая стабилизация мышц бедра у бегунов. Этот тип травмы более вероятен при увеличении объема тренировок.

Хороший сон – один из самых важных факторов здоровья человека. Ранее мы писали о том, как быстрее заснуть. 

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