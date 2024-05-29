Шоу начинается: астрологи гарантируют лето полное сюрпризов

Астролог Вера Хубелашвили обещает, что лето 2024 года будет насыщенным и полным неожиданностей. Специалист дала советы каждому знаку зодиака, сообщает Zakon.kz.

К примеру, у Овнов могут возникать временные трудности в сфере профессиональной деятельности, но они все решаемы. Рассмотрите их как возможность приобрести новый опыт и личностный рост.

Для Тельцов профессиональные достижения будут зависеть от атмосферы в семье и личных отношений. Занимайтесь спортом, но не перегружайте себя. Все должно быть приятно и по силам.

Близнецам стоит серьезно рассмотреть возможность смены профессии. На этом пути не будет преград, и переход на новую должность или в другую сферу будет успешным.

Ракам придется проявить терпение, так как им придется решать текущие и рутинные задачи, а также заниматься долгосрочными проектами. Остерегайтесь травм, добавляет Хубелашвили.

Львы будут магнитом для других благодаря своим профессиональным успехам, что привлечет множество новых контактов и деловых предложений. Активно займитесь здоровьем.

Для Дев приоритетом будет разработка четкого плана и умное его позиционирование перед начальством или клиентами. Это обеспечит одобрение, лояльность и сотрудничество в будущем. Чаще прислушивайтесь к себе.

Как отмечено в публикации Ftimes.ru, Весам стоит сконцентрироваться на повышении своего профессионального уровня через обучение и повышение квалификации. Физическим нагрузкам нужно уделять умеренное внимание.

Властным Скорпионам следует отложить заключение серьезных контрактов. Важно сохранять свободу и независимость для достижения успеха.

Стрельцам же стоит рассмотреть происходящее под новым углом и применить новые подходы к делам для достижения мечты.

Трудолюбивые Козероги способны успешно конкурировать в любой профессиональной сфере. У вас достаточно опыта и возможностей, чтобы стать лидером, но ключевым моментом является наличие четкого плана действий.

Водолеям следует проявить креативность и экспериментировать в различных сферах. Только так можно найти решения для сложных задач и добиться успеха.

А вот Рыбам предстоит стандартная и рутинная работа. Не стоит ожидать чего-то нового или захватывающего, однако тщательное выполнение обязанностей принесет хорошие результаты.

Ранее психолог Мария Макаренко рассказала, как избежать токсичных отношений. По ее словам, если с первых встреч мужчина задаривает дорогими подарками и будто бы совпадает с вами по всем пунктам, стоит задуматься.