Костюмы для тараканов-киборгов придумали ученые

Исследователи из Наньянского технологического университета в Сингапуре создали миниатюрные водолазные костюмы для тараканов-киборгов, сообщает Zakon.kz.

С ними насекомые могут находиться под водой до трех часов. Это позволяет использовать их для исследования зон бедствий и в перспективе поверхности Марса и других труднодоступных мест, пишет New Scientist.

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Тараканы дышат через поры – дыхальца, расположенные на брюшке и груди. Ученые напечатали на 3D-принтере водонепроницаемый костюм из смолы, защищающий брюшные дыхальца от воды. Миниатюрные шланги соединяют костюм с грудными дыхальцами. Вместо баллона с кислородом в конструкцию включили смесь перекиси водорода и диоксида марганца. При их реакции перекись водорода разлагается, выделяя кислород, который поглощает насекомое.

По словам руководителя научной группы Хиротаки Сато, такие костюмы могут сделать тараканов-киборгов более эффективными для поисково-спасательных работ.

"Конечная цель – космос. Это своего рода один шаг, один большой шаг к космическим скафандрам для киборгов-насекомых. Например, для исследования поверхности Марса", – заявил он.

В начале июня ученые нашли самую отдаленную спящую черную дыру в известной Вселенной.