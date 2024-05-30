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Дорого, но опасно: что не так с популярнейшим деликатесом

Дорого, но опасно: что не так с популярнейшим деликатесом, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 12:37 Фото: pixabay
"Это икра черная, красная, а это заморская баклажанная". Многие помнят реплику из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". В наши дни икра считается изысканным продуктом. При этом врачи озвучивают опасность употребления красной икры, сообщает Zakon.kz.

Кандидат медицинских наук, терапевт Светлана Артемова обращает внимание на высокую калорийность и перебор с натрием в продукте.

По ее словам, 270 ккал содержится в 100 г продукта. Доктор добавила, что в любимом деликатесе содержится еще и много натрия (из-за соляной обработки).

Это, как отмечено в публикации РБК, может навредить здоровью людей с повышенным артериальным давлением, болезнями почек и повышенным уровнем холестерина. В одной столовой ложке икры лосося содержится 13% суточной нормы натрия.

Если не злоупотреблять, икра не наносит ущерба здоровью, хотя может вызывать аллергические реакции у людей, склонных к этому и страдающих непереносимостью рыбы и других морепродуктов.

Терапевт Софья Хасиева уточняет, что вред красная икра может принести, если:

  • продукт куплен у недобросовестного производителя;
  • нарушены условия хранения;
  • есть деликатес в избыточном количестве.
Дорого, но опасно: что не так с популярнейшим деликатесом, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 12:37

Фото: pixabay

Хасиева убеждает покупать икру только в заводской упаковке, со всеми маркировками.

"Храним открытую банку в холодильнике не более срока, употребляем не более двух-трех столовых ложек в день. Пугаться от присутствия слова "консервант" в составе не стоит: добросовестные производители используют безвредные консерванты и поваренную соль в разрешенном количестве. И помните, что качественная красная икра не может стоить дешево".Софья Хасиева

Красная икра – натуральный рыбный продукт, богатый высоким содержанием белка и жира и с низким содержанием углеводов. К красной относится икра лососевых пород рыб (чаще горбуша, кета и форель). Считается ценным пищевым продуктом, отличается относительно высокой стоимостью.

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Ранее врач-кардиолог Вера Степанова перечислила десять продуктов, положительно влияющих на сердечно-сосудистую систему.

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