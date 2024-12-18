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Кому опасно есть много красной икры

Кому опасно есть много красной икры , фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 19:38 Фото: pixabay
Чрезмерное употребление красной икры может быть вредным для людей с некоторыми заболеваниями, предупредила российский терапевт, аллерголог-иммунолог Антонина Саволюк, сообщает Zakon.kz.

В беседе с Пятым каналом она отметила, что от бутербродов с красной икрой следует отказаться при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), таких как панкреатит, холецистит и желчекаменная болезнь.

"Белый хлеб — это простые углеводы, сливочное масло — животные жиры, красная икра — животные жиры, белок и большое количество соли. Для поджелудочной железы и печени это может стать серьезной нагрузкой, так как обработка таких продуктов требует значительного участия ферментов", — пояснила Саволюк.

Кроме того, врач отметила, что людям с высоким артериальным давлением или сердечно-сосудистыми заболеваниями также стоит ограничить употребление бутербродов с икрой. Из-за большого содержания соли в таком блюде возможно появление отеков и нарушение обмена веществ.

Саволюк рекомендовала употреблять не более пяти чайных ложек красной икры в день. Для более здорового сочетания врач посоветовала комбинировать икру с овощами и растительной пищей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее кулинарный блогер Петрос Казаков предложил творчески подойти к подготовке новогоднего стола. Он решил заменить классический оливье на дубайский. Что это и как приготовить, можно прочитать по этой ссылке.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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