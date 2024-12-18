Кому опасно есть много красной икры
В беседе с Пятым каналом она отметила, что от бутербродов с красной икрой следует отказаться при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), таких как панкреатит, холецистит и желчекаменная болезнь.
"Белый хлеб — это простые углеводы, сливочное масло — животные жиры, красная икра — животные жиры, белок и большое количество соли. Для поджелудочной железы и печени это может стать серьезной нагрузкой, так как обработка таких продуктов требует значительного участия ферментов", — пояснила Саволюк.
Кроме того, врач отметила, что людям с высоким артериальным давлением или сердечно-сосудистыми заболеваниями также стоит ограничить употребление бутербродов с икрой. Из-за большого содержания соли в таком блюде возможно появление отеков и нарушение обмена веществ.
Саволюк рекомендовала употреблять не более пяти чайных ложек красной икры в день. Для более здорового сочетания врач посоветовала комбинировать икру с овощами и растительной пищей.
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