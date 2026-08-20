#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
462.22
536.5
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
462.22
536.5
5.43
Наука и технологии

Ученые раскрыли секретную пользу привычных овощей

зеленые овощи и фрукты, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 19:25 Фото: magnific
Овощи с высоким содержанием нитратов и зелень могут оказывать на организм более выраженный защитный эффект, чем считалось ранее, сообщает Zakon.kz.

Ученые выяснили возможный механизм, связывающий их употребление со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений обмена веществ. Результаты работы опубликованы в журнале Cell.

Исследователи установили, что кишечные бактерии перерабатывают нитраты, содержащиеся в шпинате, рукколе, салате и свекле, а также негемовое железо из зеленых овощей, бобовых и цельнозерновых продуктов.

В результате образуются динитрозильные комплексы железа (DNIC). Эти соединения затем всасываются в кровь и поступают преимущественно в печень и почки.

Эксперименты на животных показали, что повышение уровня DNIC с помощью питания или готовых соединений способствовало:

  • снижению артериального давления;
  • улучшению работы сосудов;
  • нормализации уровня сахара в крови.

Кроме того, у подопытных уменьшалось накопление жира в печени.

По мнению авторов работы, эти данные помогают объяснить, почему богатый овощами рацион снижает риск развития различных хронических патологий.

Впрочем, авторы подчеркивают: научная работа раскрывает лишь возможный биологический механизм, а исследования пока проводились только на животных. Поэтому полученные выводы не гарантируют, что регулярное употребление конкретных овощей полностью защитит человека от болезней сердца и сосудов.

Ранее мы сообщали, что эксперт назвал три фрукта, которыми не стоит злоупотреблять.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
Как правильно обрабатывать ягоды, фрукты и овощи
17:39, 24 мая 2024
Как правильно обрабатывать ягоды, фрукты и овощи
овощи, которые помогают работать мозгу
14:34, 01 августа 2026
Какие овощи полезны для памяти и работы мозга
Белокочанная капуста, овощ
12:47, 18 апреля 2026
Привычный овощ с уникальными свойствами: что вы не знали о капусте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UFC
19:14, Сегодня
Яир Родригес выбыл из главного боя Noche UFC против Жана Силвы
Фото: ФК &quot;Тараз&quot;
18:58, Сегодня
"Арыс" и "Тараз" разошлись миром в матче Первой лиги
Фото: КФФ
18:18, Сегодня
Кайрат Нурдаулетов может покинуть пост главного тренера "Жетысу"
Завершился первый цикл сертификации арбитров по системе VAR в Талгаре
18:05, Сегодня
Завершился первый цикл сертификации арбитров по системе VAR в Талгаре
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: