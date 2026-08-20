Ученые раскрыли секретную пользу привычных овощей

Овощи с высоким содержанием нитратов и зелень могут оказывать на организм более выраженный защитный эффект, чем считалось ранее, сообщает Zakon.kz.

Ученые выяснили возможный механизм, связывающий их употребление со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений обмена веществ. Результаты работы опубликованы в журнале Cell.

Исследователи установили, что кишечные бактерии перерабатывают нитраты, содержащиеся в шпинате, рукколе, салате и свекле, а также негемовое железо из зеленых овощей, бобовых и цельнозерновых продуктов.

В результате образуются динитрозильные комплексы железа (DNIC). Эти соединения затем всасываются в кровь и поступают преимущественно в печень и почки.

Эксперименты на животных показали, что повышение уровня DNIC с помощью питания или готовых соединений способствовало:

снижению артериального давления;

улучшению работы сосудов;

нормализации уровня сахара в крови.

Кроме того, у подопытных уменьшалось накопление жира в печени.

По мнению авторов работы, эти данные помогают объяснить, почему богатый овощами рацион снижает риск развития различных хронических патологий.

Впрочем, авторы подчеркивают: научная работа раскрывает лишь возможный биологический механизм, а исследования пока проводились только на животных. Поэтому полученные выводы не гарантируют, что регулярное употребление конкретных овощей полностью защитит человека от болезней сердца и сосудов.

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