Ученые назвали пищевую добавку, которая снижает агрессию у людей

Американские исследователи назвали добавку, которая снижает агрессию у детей и взрослых, сообщает Zakon.kz.

Ученые установили, что пищевая добавка с омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами может приводить к снижению агрессии. Работа опубликована в научном журнале Aggression and Violent Behavior.

Адриан Рейн и Лиа Бродрик из Пенсильванского университета изучили 29 исследований, в которых рассматривалась связь приема омега-3 в рекомендованных суточных дозах с агрессией и агрессивным поведением. В них участвовали 3918 человек. Половина из них – дети до 18 лет. Средний период наблюдения составил 16 недель.

Эксперты провели метаанализ, который показал умеренный, но существенный показатель снижения агрессии. Эффект наблюдался независимо от возраста и пола. В среднем добавка снижала проявление агрессии на 26%.

Авторы исследования пришли к выводу, что добавку можно использовать как доступный способ помощи людям, имеющим проблемы с агрессивным поведением. Отмечается, что в работе рассматривался только краткосрочный эффект. Для оценки долгосрочного влияния нужны дополнительные исследования.

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