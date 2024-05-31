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Ученые назвали пищевую добавку, которая снижает агрессию у людей

Исследование, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 08:10 Фото: pixabay
Американские исследователи назвали добавку, которая снижает агрессию у детей и взрослых, сообщает Zakon.kz.

Ученые установили, что пищевая добавка с омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами может приводить к снижению агрессии. Работа опубликована в научном журнале Aggression and Violent Behavior.

Адриан Рейн и Лиа Бродрик из Пенсильванского университета изучили 29 исследований, в которых рассматривалась связь приема омега-3 в рекомендованных суточных дозах с агрессией и агрессивным поведением. В них участвовали 3918 человек. Половина из них – дети до 18 лет. Средний период наблюдения составил 16 недель.

Эксперты провели метаанализ, который показал умеренный, но существенный показатель снижения агрессии. Эффект наблюдался независимо от возраста и пола. В среднем добавка снижала проявление агрессии на 26%.

Авторы исследования пришли к выводу, что добавку можно использовать как доступный способ помощи людям, имеющим проблемы с агрессивным поведением. Отмечается, что в работе рассматривался только краткосрочный эффект. Для оценки долгосрочного влияния нужны дополнительные исследования.

А еще, чтобы не впадать в агрессию, опытные и слегка хитрые миллениалы придумали новый вид отдыха от работы без потери зарплаты.

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