Субботний гороскоп для всех знаков зодиака

Астрологи опубликовали гороскоп на субботу, 22 июня, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей жизни, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня Овну просто необходимо узнать или попробовать что-то новое: его любознательность не знает границ! Лучше всего сегодня ему будут удаваться учеба и научный труд, на досуге же Овну стоит заполнить какие-то пробелы в своих знаниях или опыте – например, отправиться в музей, в кино или в место, где он еще не бывал. Даже готовя ужин, Овен может отступить от привычных рецептов. Кроме того, сегодня Овен покорит кого угодно своим амплуа прекрасного собеседника – перенимая чужой опыт, он настроен больше слушать, чем говорить.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня звезды гороскопа предвещают Тельцу море общения! Даже если он не будет к этому стремиться, судьба, скорее всего, заставит Тельца вылезти из своей домашней берлоги, открывшись навстречу миру и людям. Впрочем, поддавшись этому порыву, Телец не пожалеет: именно сегодня его ждут знакомства и встречи, которые могут оказаться весьма познавательными. Возможно, в процессе общения Телец натолкнется на многообещающую идею, завяжет полезные знакомства, а может, сегодняшняя романтическая встреча выльется в настоящую любовь.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня какую бы цель не ставили перед собой Близнецы они имеют все шансы к ней приблизиться. В их гороскопе будут преобладать решительность, убежденность в своей правоте и огромная внутренняя сила. Благодаря этим качествам Близнецы сегодня способны любую ситуацию обернуть в свою пользу и приблизить осуществление заветной мечты. Так что если Близнецы давно вынашивали какие-то планы, звезды призывают их начать действовать – смелые люди сами творят свою судьбу!

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня у Рака будут обострены все органы чувств: слух, зрение, осязание, обоняние. Звезды гороскопа советуют ему воспользоваться этим, чтобы получить истинное удовольствие от таких простых вещей, как музыка, кино, хорошая еда или же нежное прикосновение любимых рук. Сегодня в обществе любимого человека Раку будет хорошо как никогда. Кроме того, его шестое чувство – интуиция – тоже обещает быть на высоте, предостерегая Рака от ошибок и помогая ценными советами.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня Лев может отличаться излишней категоричностью, видя мир в черно-белых тонах: "да" или "нет", "хорошо" или "плохо" – как будто третьего не дано! Его категоричность и требовательность вряд ли придутся по душе окружающим. Чтобы коса не нашла сегодня на камень, Льву стоит быть терпимее к людям и их недостаткам. Звезды гороскопа советуют ему сходить в картинную галерею или на выставку цветов, чтобы вспомнить: мир состоит из полутонов и самых разных красок.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня в гороскопе Девы будут преобладать яркие, солнечные эмоции. Благодаря им, где бы Дева ни находилась, она способна блистать! Единственный "минус": из-за своего эмоционального подъема ей будет нелегко заниматься бытовыми делами, а кропотливая работа может пострадать из-за недостатка у Девы внимательности. Зато она будет прекрасно чувствовать себя там, где жизнь кипит и бьет ключом. Звезды гороскопа советуют ей сегодня обязательно выбраться в кино, на выставку, на танцы – туда, где будет море общения, где Дева сможет и повеселиться, и познакомиться, и себя показать.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня у Весов будет шанс столкнуться со своим прошлым. Это может быть старый фотоальбом или неожиданно нахлынувшие воспоминания. Не исключен и такой вариант, что Весы встретятся с человеком, которого давно не видели, захотят возобновить старый проект или на свет выплывет старая семейная тайна. Другими словами, какие-то события сегодняшнего дня уходят корнями в прошлое Весов, будь то ностальгические воспоминания детства или находка пыльного скелета в шкафу.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня благодаря своей коммуникабельности Скорпион сумеет найти общий язык с кем угодно. День наделяет его харизмой, умением удерживать внимание собеседника и заражать своим энтузиазмом. Благодаря этому сегодня ему будет отлично удаваться все, что связано с карьерой, продвижением, переговорами и общением. Если Скорпион хочет донести до начальства и коллег свою идею, ищет поддержки у окружающих в каком-то проекте, не прочь завести полезные знакомства или даже признаться в любви, лучшего времени для этого не найти.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня Стрелец может быть чересчур беспечным с деньгами. День наделяет его жизнелюбием и авантюрной жилкой, из-за чего Стрелец способен на непродуманные траты. Его легкомысленность может привести к ненужным покупкам, бросанию денег на ветер (на удовольствия и развлечения), рискованным вложениям. Кроме того, Стрелец может стать легкой добычей мошенников. Звезды гороскопа предупреждают: чтобы сегодня кошелек Стрельца не слишком похудел, ему придется контролировать каждый рубль. А лучше отложить все траты и манипуляции с финансами на другой день.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня дела у Козерога обещают продвигаться легко, будто сами собой. Впрочем, это не означает, что на его пути совсем не окажется препятствий – просто Козерог способен шутя обходить возникшие преграды, а какие-то сложности и вовсе преодолеет, даже не заметив. Во многом это заслуга интуиции Козерога – сегодня она у него будет на высоте, а также хорошего настроения и солнечного отношения к жизни. Ведь не секрет, что перед позитивным настроем пасуют любые трудности. У Козерога же сегодня, как обещает его гороскоп, этого настроя хватит на все и на всех.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня Водолей будет полон противоречивых эмоций, которые способны захлестнуть его с головой. Он бы и рад не поддаваться, но сделать это будет сложно: день склоняет Водолея не только к эмоциональности, но и к спонтанности поступков и чувств. Из-за этого сегодняшние решения Водолея могут оказаться неожиданностью даже для него самого. Если Водолей не хочет, чтобы его импульсивные шаги привели к ошибкам, ему необходимо весь день держать себя в руках, успокаивая и сводя на нет свои внезапные порывы.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня звезды гороскопа обещают: мечты и фантазии Рыб будут настолько яркими, что способны влиять на реальность. Звезды советуют им не просто бездумно витать в облаках, а сделать это с толком. Чтобы их мечты сбылись, Рыбам необходимо как следует на них сосредоточиться. Если их желания выполнимы, сегодня Рыбы, визуализируя их, повысят шанс того, что они со временем осуществятся. Что это: волшебство, самообман или просто нужный настрой? Если Рыбы не попробуют, то так и не узнают этого.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.