Работа летом: как повысить концентрацию внимания и не отвлекаться
Специалисты считают, что концентрацию внимания можно натренировать подобно мышцам тела, если регулярно придерживаться нескольких правил. Правда для начала лучше отключить уведомления на смартфоне, и если устройство не используется для работы, то убрать его подальше. Как правило, самым сложным бывает начать, и находиться масса неотложные мелких дел – позвонить коллеге по какому-то пустяку, выпить кофе, обсудить вчерашнюю картину, и т.д. Поэтому специалисты рекомендуют для начала разобраться в причинах нежелания начинать рабочий процесс.
Определи, на чем тебе сложнее всего концентрироваться: осознание проблемы
Причины проблем с концентрацией внимания у каждого свои, и зачастую они связаны не с какими-то внешними факторами, а чувствами, мыслями, ощущениями. К примеру, чувством тревоги, навязчивыми мыслями, что не справишься, чувством беспокойства – страх не успеть сделать во время, и т.д. Эти состояния, мысли и обстоятельства, при которых они возникают, и какую работу нужно было делать, необходимо записывать в специальный блокнот. Лучше записи вести в течение нескольких дней-недели, чтобы картина сложилась максимально полной. После этого необходимо ответить себе на несколько вопросов: при каких обстоятельствах возникают эти мысли и чувства. В чем причина? Можно ли что-то предпринять или изменить в своем поведении, чтобы меньше тревожиться. Возможно, сразу не получиться избавиться от волнения и научиться сконцентрироваться, но повторяя этот прием раз за разом, можно постепенно понять, как бороться с этими состояниями.
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Беги от многозадачности: фокусируйся на одном деле
Между тем, нежелание начинать рабочий процесс может быть связано и с другими проблемами, например, необходимостью сделать сразу несколько дел. Например, изучить новую инструкцию под подпись, доделать свою часть проекта, чтобы передать его дальше коллегам, а еще необходимо провести переговоры с поставщиками или областью, и т.д. Очевидно, что выполнить все поручения и дела в раз не получиться, будет ошибкой изучать инструкции и параллельно вести переговоры по телефону или в соцсетях. В этом случае, высока вероятность, что будет упущена какая-то важная часть, и затем нужно будет повторять усилия. Поэтому специалисты рекомендуют фокусировать внимание на одном деле, расставив приоритеты на рабочий день.
Планируй и записывай: веди ежедневник
План на рабочий день – старинная и эффективная методика, помогающая сконцентрироваться на важном и не отвлекаться на пустяки, не растрачивать на них свое время и силы. Второй момент – имея детальный план перед глазами сложнее от него уклониться, что-то перепутать, да и голова будет свободна. Мысли и страхи что-то забыть или перепутать уйдут, освободив место творческой здоровой энергии.
Выбрасывай из головы ненужные мысли: тренируй ум на чистоту
Летом сложно избавиться от мечтаний о предстоящем отдыхе, роскошных пляжах и теплом море. Сложно, но, к сожалению, придется. В противном случае, сконцентрироваться на выполнении дела будет крайне проблематично. Правда, отвлекают от работы, и ухудшают концентрацию внимания не только мечты, но и мысли о текущих бытовых делах. Например, не забыть заехать в химчистку после работы, завтра нужно будет оплатить квитанцию, а в среду заехать в турагентство забрать путевки, и т.д. Помочь выбросить лишнее из головы помогут записи планов в ежедневник, и привычка в него заглядывать с утра. Специалисты также советуют, переключить внимание на работу, подумав: с чего лучше начать, на каком этапе можно будет сделать перерыв на отдых и т.д.
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Берись за дела сразу: избегай откладывания на потом
Сложности с началом дела испытывает большинство работников, когда им предстоит исполнять трудное и неинтересное поручение руководства, требующее много времени, и дополнительных усилий. Как правило, первая реакция – отложить его на потом, затянуть время, поиск причин для отказа и т.д. Психологи рекомендуют поступать иначе, и приступать к делу сразу, найти в нем что-то привлекательное, может быть это премия или возможность карьерного роста, и т.д. Простые материальные стимулы продолжают хорошо работать.
Тренируй память: упражнения для развития внимания
Учеными давно установлена связь между хорошей памятью и умением концентрироваться. Хорошую память тоже можно натренировать, учась запоминать большие тексты, к примеру, стихи и поэмы. Правда, для работы лучше подойдут специализированные пособия, технические характеристики к приборам, имеющим отношение к производству, изучение и запоминание последней статьи в научном журнале и т.д. Память освобождает голову от необходимости искать какую-то понадобившуюся профессиональную информацию, если ее помнить. Помимо этого, тренировки памяти параллельно тренируют навык концентрации внимания.
Не доводи себя до переутомления: умей отдыхать
Изнурительный труд – плохая идея, считают специалисты. Если не делать перерывы на отдых, то будет сложно избежать ошибок и увеличения сроков исполнения задач. Даже, если торопиться выполнить все до ухода в отпуск, обязательные паузы нужно делать. Это позволяет сбросить напряжение, переключить внимание на приятные мелочи или беседы с коллегами. Даже короткий отдых положительно влияет на мозг и концентрацию внимания.
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Сделай рабочее место удобным и содержи его в порядке: создай комфортные условия
Понятие комфортного места для работы включает не только удобный стол и кресло, но многие сопутствующие факторы. Стол не должен быть завален бумаги из-за чего за ним трудно разместиться. В кабинете не должно быть жарко и душно. Компьютер, интернет – все должно быть исправным и хорошо работать. Любые неисправности и замедление в откликах на команду будут создавать ненужную нервозность и отвлекать от дела. К слову, сейчас многие компании практикуют работу дистанционно, можно выбрать приятное место на свежем воздухе и отлично потрудиться.
Поверь в себя: самоуверенность как основа успешной концентрации
Способность концентрировать внимание часто зависит от уверенности или, напротив, не уверенности в себе. Неуверенному человеку сложнее начать дела, его постоянно отвлекают мысли о возможном провале, и т.д. Даже если человек рассеян от природы, ничто не мешает ему научиться концентрировать внимание, и главное, верить в себя, что у него все получиться. Иногда только этой веры бывает достаточно, чтобы процесс пошел, и работа заладилась, а концентрация внимания была на отменном уровне.