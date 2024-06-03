Работа летом: как повысить концентрацию внимания и не отвлекаться

Летом сложнее концентрироваться на работе, чем в обычное время. Все мысли и мечты уже далеко на отдыхе. Zakon.kz собрал рекомендации специалистов, как справиться с мечтами и повысить концентрацию, несмотря на призывное солнце за окном.

Специалисты считают, что концентрацию внимания можно натренировать подобно мышцам тела, если регулярно придерживаться нескольких правил. Правда для начала лучше отключить уведомления на смартфоне, и если устройство не используется для работы, то убрать его подальше. Как правило, самым сложным бывает начать, и находиться масса неотложные мелких дел – позвонить коллеге по какому-то пустяку, выпить кофе, обсудить вчерашнюю картину, и т.д. Поэтому специалисты рекомендуют для начала разобраться в причинах нежелания начинать рабочий процесс.



Определи, на чем тебе сложнее всего концентрироваться: осознание проблемы

Причины проблем с концентрацией внимания у каждого свои, и зачастую они связаны не с какими-то внешними факторами, а чувствами, мыслями, ощущениями. К примеру, чувством тревоги, навязчивыми мыслями, что не справишься, чувством беспокойства – страх не успеть сделать во время, и т.д. Эти состояния, мысли и обстоятельства, при которых они возникают, и какую работу нужно было делать, необходимо записывать в специальный блокнот. Лучше записи вести в течение нескольких дней-недели, чтобы картина сложилась максимально полной. После этого необходимо ответить себе на несколько вопросов: при каких обстоятельствах возникают эти мысли и чувства. В чем причина? Можно ли что-то предпринять или изменить в своем поведении, чтобы меньше тревожиться. Возможно, сразу не получиться избавиться от волнения и научиться сконцентрироваться, но повторяя этот прием раз за разом, можно постепенно понять, как бороться с этими состояниями.





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Беги от многозадачности: фокусируйся на одном деле

Между тем, нежелание начинать рабочий процесс может быть связано и с другими проблемами, например, необходимостью сделать сразу несколько дел. Например, изучить новую инструкцию под подпись, доделать свою часть проекта, чтобы передать его дальше коллегам, а еще необходимо провести переговоры с поставщиками или областью, и т.д. Очевидно, что выполнить все поручения и дела в раз не получиться, будет ошибкой изучать инструкции и параллельно вести переговоры по телефону или в соцсетях. В этом случае, высока вероятность, что будет упущена какая-то важная часть, и затем нужно будет повторять усилия. Поэтому специалисты рекомендуют фокусировать внимание на одном деле, расставив приоритеты на рабочий день.

Планируй и записывай: веди ежедневник

План на рабочий день – старинная и эффективная методика, помогающая сконцентрироваться на важном и не отвлекаться на пустяки, не растрачивать на них свое время и силы. Второй момент – имея детальный план перед глазами сложнее от него уклониться, что-то перепутать, да и голова будет свободна. Мысли и страхи что-то забыть или перепутать уйдут, освободив место творческой здоровой энергии.

Выбрасывай из головы ненужные мысли: тренируй ум на чистоту

Летом сложно избавиться от мечтаний о предстоящем отдыхе, роскошных пляжах и теплом море. Сложно, но, к сожалению, придется. В противном случае, сконцентрироваться на выполнении дела будет крайне проблематично. Правда, отвлекают от работы, и ухудшают концентрацию внимания не только мечты, но и мысли о текущих бытовых делах. Например, не забыть заехать в химчистку после работы, завтра нужно будет оплатить квитанцию, а в среду заехать в турагентство забрать путевки, и т.д. Помочь выбросить лишнее из головы помогут записи планов в ежедневник, и привычка в него заглядывать с утра. Специалисты также советуют, переключить внимание на работу, подумав: с чего лучше начать, на каком этапе можно будет сделать перерыв на отдых и т.д.





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Берись за дела сразу: избегай откладывания на потом

Сложности с началом дела испытывает большинство работников, когда им предстоит исполнять трудное и неинтересное поручение руководства, требующее много времени, и дополнительных усилий. Как правило, первая реакция – отложить его на потом, затянуть время, поиск причин для отказа и т.д. Психологи рекомендуют поступать иначе, и приступать к делу сразу, найти в нем что-то привлекательное, может быть это премия или возможность карьерного роста, и т.д. Простые материальные стимулы продолжают хорошо работать.

Тренируй память: упражнения для развития внимания

Учеными давно установлена связь между хорошей памятью и умением концентрироваться. Хорошую память тоже можно натренировать, учась запоминать большие тексты, к примеру, стихи и поэмы. Правда, для работы лучше подойдут специализированные пособия, технические характеристики к приборам, имеющим отношение к производству, изучение и запоминание последней статьи в научном журнале и т.д. Память освобождает голову от необходимости искать какую-то понадобившуюся профессиональную информацию, если ее помнить. Помимо этого, тренировки памяти параллельно тренируют навык концентрации внимания.

Не доводи себя до переутомления: умей отдыхать

Изнурительный труд – плохая идея, считают специалисты. Если не делать перерывы на отдых, то будет сложно избежать ошибок и увеличения сроков исполнения задач. Даже, если торопиться выполнить все до ухода в отпуск, обязательные паузы нужно делать. Это позволяет сбросить напряжение, переключить внимание на приятные мелочи или беседы с коллегами. Даже короткий отдых положительно влияет на мозг и концентрацию внимания.





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Сделай рабочее место удобным и содержи его в порядке: создай комфортные условия

Понятие комфортного места для работы включает не только удобный стол и кресло, но многие сопутствующие факторы. Стол не должен быть завален бумаги из-за чего за ним трудно разместиться. В кабинете не должно быть жарко и душно. Компьютер, интернет – все должно быть исправным и хорошо работать. Любые неисправности и замедление в откликах на команду будут создавать ненужную нервозность и отвлекать от дела. К слову, сейчас многие компании практикуют работу дистанционно, можно выбрать приятное место на свежем воздухе и отлично потрудиться.

Поверь в себя: самоуверенность как основа успешной концентрации

Способность концентрировать внимание часто зависит от уверенности или, напротив, не уверенности в себе. Неуверенному человеку сложнее начать дела, его постоянно отвлекают мысли о возможном провале, и т.д. Даже если человек рассеян от природы, ничто не мешает ему научиться концентрировать внимание, и главное, верить в себя, что у него все получиться. Иногда только этой веры бывает достаточно, чтобы процесс пошел, и работа заладилась, а концентрация внимания была на отменном уровне.