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Топовые рецепты холодных супов для летней жары

Топовые рецепты холодных супов для летней прохлады, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 13:08 Фото: freepik
Летняя жара диктует свои правила и на место сытных зимних блюд приходят легкие, а главное охлаждающие супы и закуски. Zakon.kz собрал простые рецепты вкусных холодных супчиков, популярных в Европе и у нас.

Холодный суп таратор

Холодный суп таратор популярен в Восточной Европе – в Болгарии и Македонии. Он готовится по простому рецепту, не требующему много времени.

Состав:

Огурцы свежие – 4 шт.

Йогурт (несладкий) – 700 мл

Чеснок – 3 зубчика

Грецкие орехи (очищенные) – 40 г

Масло оливковое – 2 ст. ложки

Укроп – 1 пучок

Соль, перец по вкусу

Топовые рецепты холодных супов для летней прохлады, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 13:08

Фото: pixabay

Как приготовить таратор

Огурцы очистить от кожуры и порезать на мелкие кубики. Укроп и чеснок мелко порубить. Грецкие орехи также измельчить. В глубокую емкость выложить подготовленные огурцы, зелень с чесноком и орехи, посолить-поперчить. Все перемешать и оставить на 10 минут. Затем залить смесь охлажденным йогуртом и аккуратно перемешать. Холодный суп таратор готов. При подаче добавить в порции несколько капель ароматного оливкового масла.

Холодный суп с авокадо

Вкусный и оригинальный холодный суп, который можно приготовить как для домашнего воскресного обеда, так и для приема гостей.

Состав:

Авокадо – 2 шт.

Огурцы – 4 шт.

Масло оливковое – 1 ч. ложка

Шпинат (свежий) – 50 г

Базилик (свежий) – 50 г

Петрушка (свежая) – 20 г

Мята – 1 веточка

Лимон – ½ шт.

Лед кубиками – 1 горсть

Соль, перец по вкусу

Топовые рецепты холодных супов для летней прохлады, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 13:08

Фото: pixabay

Как приготовить холодный суп с авокадо

Извлечь мякоть из авокадо. Выжать сок из лимона. Огурцы очистить от кожуры и порезать произвольно. Зелень вымыть и обсушить, после чего измельчить в блендере. Выложить в емкость от блендера авокадо, огурцы, зелень, вылить сок лимона и кубики льда, посолить-поперчить. Измельчить все в блендере. Холодный суп готов, при подаче добавить несколько капель оливкового масла в каждую порцию.

Крем-суп из цукини

Цукини одним из первых среди овощей появляется на грядке, и его нежная текстура прекрасно подходит для приготовления крем-супа.

Состав:

Цукини – 300 г

Йогурт (несладкий) – 200 г

Чеснок – 3-4 зубчика

Сыр твердый (пармезан) – 3 ст. ложки

Масло оливковое – 2 ст. ложки

Лимон – ½ шт.

Соль, перец по вкусу

Топовые рецепты холодных супов для летней прохлады, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 13:08

Фото: freepik

Как приготовить крем-суп из цукини

Сыр, лучше пармезан, натереть на мелкой терке (в объеме 3 столовые ложки). Для этого рецепта цукини нужно немного отварить до мягкости. После чего остудить. В глубокую емкость выложить готовые цукини, зубчики чеснока, лимонный сок и немного пробить блендером. После чего добавить йогурт и снова немного пробить, чтобы получилась кремообразная масса. Посолить, поперчить. Емкость накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на полчаса. При подаче добавить в каждую порцию сыр и немного оливкового масла.

Холодный йогуртовый суп

Состав:

Йогурт (несладкий) – 250 мл

Вода минеральная (газированная) – 100 мл

Яйца – 2 шт.

Огурцы (свежие) – 2 шт.

Петрушка и укроп – по ½ пучка

Зеленый лук – ½ пучка

Горчица (острая) – ½ ч. ложки

Изюм – 30 г

Соль и перец по вкусу

Топовые рецепты холодных супов для летней прохлады, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 13:08

Фото: freepik

Как приготовить холодный йогуртовый суп

Яйца отварить вкрутую, остудить и порезать кубиками. Изюм помыть и замочить в холодной воде на 5-10 минут. Огурцы очистить от кожуры и порезать мелкими кубиками. Зелень помыть, обсушить и мелко порезать. Приготовить заправку – отдельно смешать йогурт с горчицей. В большую емкость выложить огурцы, зелень, яйца и изюм. Посолить, поперчить и аккуратно перемешать. Залить смесь йогуртовой заправкой, снова аккуратно перемешать, убрать в холодильник для охлаждения на 2-3 часа. По желанию к йогуртовой заправке можно добавить минеральную газированную воду.

Испанский суп сальморехо

Очень простой рецепт вкусного холодного супа из томатов, чеснока и оливкового масла. Для усиления вкуса можно добавить при подаче испанской ветчины – хамона. 

Состав:

Помидоры – 1 кг

Чеснок – 1-2 зубчик

Яйца – 2 шт.

Хлеб – 200 г

Вода – 250 мл

Масло оливковое – 1 ст. ложка

Хамон – 30 г

Соль и перец по вкусу

Как приготовить испанский суп сальморехо

Для этого рецепта понадобится белый хлеб. Корочку обрезать, выложить ломти в емкость и залить небольшим количеством воды. Оставить на 30 минут. Очистить помидоры от кожицы и семян. Порезать произвольно. Выложить в емкость от блендера подготовленные помидоры, хлеб, чеснок и оливковое масло. Все пробить в блендере до состояния густого пюре. Посолить и поперчить, аккуратно перемешать и убрать в холодильник для охлаждения на 2 часа. Яйца отварить вкрутую, остудить и разрезать на половинки для подачи. Охлажденный испанский томатный суп разлить по тарелкам, сверху выложить половинку яйца, кусочек хамона и добавить несколько капель оливкового масла.

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