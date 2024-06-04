Топовые рецепты холодных супов для летней жары
Холодный суп таратор
Холодный суп таратор популярен в Восточной Европе – в Болгарии и Македонии. Он готовится по простому рецепту, не требующему много времени.
Состав:
Огурцы свежие – 4 шт.
Йогурт (несладкий) – 700 мл
Чеснок – 3 зубчика
Грецкие орехи (очищенные) – 40 г
Масло оливковое – 2 ст. ложки
Укроп – 1 пучок
Соль, перец по вкусу
Фото: pixabay
Как приготовить таратор
Огурцы очистить от кожуры и порезать на мелкие кубики. Укроп и чеснок мелко порубить. Грецкие орехи также измельчить. В глубокую емкость выложить подготовленные огурцы, зелень с чесноком и орехи, посолить-поперчить. Все перемешать и оставить на 10 минут. Затем залить смесь охлажденным йогуртом и аккуратно перемешать. Холодный суп таратор готов. При подаче добавить в порции несколько капель ароматного оливкового масла.
Холодный суп с авокадо
Вкусный и оригинальный холодный суп, который можно приготовить как для домашнего воскресного обеда, так и для приема гостей.
Состав:
Авокадо – 2 шт.
Огурцы – 4 шт.
Масло оливковое – 1 ч. ложка
Шпинат (свежий) – 50 г
Базилик (свежий) – 50 г
Петрушка (свежая) – 20 г
Мята – 1 веточка
Лимон – ½ шт.
Лед кубиками – 1 горсть
Соль, перец по вкусу
Фото: pixabay
Как приготовить холодный суп с авокадо
Извлечь мякоть из авокадо. Выжать сок из лимона. Огурцы очистить от кожуры и порезать произвольно. Зелень вымыть и обсушить, после чего измельчить в блендере. Выложить в емкость от блендера авокадо, огурцы, зелень, вылить сок лимона и кубики льда, посолить-поперчить. Измельчить все в блендере. Холодный суп готов, при подаче добавить несколько капель оливкового масла в каждую порцию.
Крем-суп из цукини
Цукини одним из первых среди овощей появляется на грядке, и его нежная текстура прекрасно подходит для приготовления крем-супа.
Состав:
Цукини – 300 г
Йогурт (несладкий) – 200 г
Чеснок – 3-4 зубчика
Сыр твердый (пармезан) – 3 ст. ложки
Масло оливковое – 2 ст. ложки
Лимон – ½ шт.
Соль, перец по вкусу
Фото: freepik
Как приготовить крем-суп из цукини
Сыр, лучше пармезан, натереть на мелкой терке (в объеме 3 столовые ложки). Для этого рецепта цукини нужно немного отварить до мягкости. После чего остудить. В глубокую емкость выложить готовые цукини, зубчики чеснока, лимонный сок и немного пробить блендером. После чего добавить йогурт и снова немного пробить, чтобы получилась кремообразная масса. Посолить, поперчить. Емкость накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на полчаса. При подаче добавить в каждую порцию сыр и немного оливкового масла.
Холодный йогуртовый суп
Состав:
Йогурт (несладкий) – 250 мл
Вода минеральная (газированная) – 100 мл
Яйца – 2 шт.
Огурцы (свежие) – 2 шт.
Петрушка и укроп – по ½ пучка
Зеленый лук – ½ пучка
Горчица (острая) – ½ ч. ложки
Изюм – 30 г
Соль и перец по вкусу
Фото: freepik
Как приготовить холодный йогуртовый суп
Яйца отварить вкрутую, остудить и порезать кубиками. Изюм помыть и замочить в холодной воде на 5-10 минут. Огурцы очистить от кожуры и порезать мелкими кубиками. Зелень помыть, обсушить и мелко порезать. Приготовить заправку – отдельно смешать йогурт с горчицей. В большую емкость выложить огурцы, зелень, яйца и изюм. Посолить, поперчить и аккуратно перемешать. Залить смесь йогуртовой заправкой, снова аккуратно перемешать, убрать в холодильник для охлаждения на 2-3 часа. По желанию к йогуртовой заправке можно добавить минеральную газированную воду.
Испанский суп сальморехо
Очень простой рецепт вкусного холодного супа из томатов, чеснока и оливкового масла. Для усиления вкуса можно добавить при подаче испанской ветчины – хамона.
Состав:
Помидоры – 1 кг
Чеснок – 1-2 зубчик
Яйца – 2 шт.
Хлеб – 200 г
Вода – 250 мл
Масло оливковое – 1 ст. ложка
Хамон – 30 г
Соль и перец по вкусу
Как приготовить испанский суп сальморехо
Для этого рецепта понадобится белый хлеб. Корочку обрезать, выложить ломти в емкость и залить небольшим количеством воды. Оставить на 30 минут. Очистить помидоры от кожицы и семян. Порезать произвольно. Выложить в емкость от блендера подготовленные помидоры, хлеб, чеснок и оливковое масло. Все пробить в блендере до состояния густого пюре. Посолить и поперчить, аккуратно перемешать и убрать в холодильник для охлаждения на 2 часа. Яйца отварить вкрутую, остудить и разрезать на половинки для подачи. Охлажденный испанский томатный суп разлить по тарелкам, сверху выложить половинку яйца, кусочек хамона и добавить несколько капель оливкового масла.