В каких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

На большей части РК на 5 июня объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской областях в период с 5 по 7 июня ожидается нарастание пожарной опасности от высокой (4-й класс) до чрезвычайной (5-й класс).



В Атырауской области в период с 5 по 7 июня пожарная опасность будет нарастать от высокой до чрезвычайной.

На западе, юге, юго-востоке Актюбинской области сильная жара +30+35°C.

В Кызылординской области сильная жара +38+43°C, нарастание пожарной опасности от высокой до чрезвычайной.

В Туркестанской области днем повышение температуры воздуха от +32+37°C до сильной жары +37+42°C, нарастание пожарной опасности от высокой до чрезвычайной.

В Жамбылской области сильная жара +35+40°C, нарастание пожарной опасности от высокой до чрезвычайной. В Таразе сильная жара +36+38°C, нарастание пожарной опасности от высокой до чрезвычайной.

В Алматинской области сильная жара +32+37°C. На севере, в центре области нарастание пожарной опасности от высокой до чрезвычайной.

В Жетысуской области сильная жара +32+37°C. На севере, востоке области нарастание пожарной опасности от высокой до чрезвычайной.

На юге Улытауской области сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем на юго-западе, западе, севере Северо-Казахстанской области гроза, град, шквал. Ночью и утром на юге, востоке области туман. Ветер юго-западный днем, 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем гроза. Ветер юго-западный днем, 15-20, порывы 23 м/с.



Ночью и утром на востоке, в центре Карагандинской области туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.



На севере, востоке Восточно-Казахстанской области гроза. Ночью и утром на северо-западе области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью на севере, востоке области, 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью гроза.



На севере, востоке Атырауской области гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем по области сильная жара +36°C, сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара +35°C, чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на западе, севере Костанайской области гроза, днем на большей части области гроза, на западе, востоке области град. Ветер юго-западный, западный ночью на западе, севере области, днем на большей части области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае гроза. Ветер юго-западный, западный утром и днем порывы 15-20 м/с.



На большей части Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на юге Павлодарской области ожидается туман.



Днем на большей части Мангистауской области сильная жара +38°C. На большей части области и в Актау сохраняется высокая пожарная опасность.



На западе, севере, востоке Акмолинской области гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер южный, юго-западный днем на западе, севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Кокшетау утром и днем гроза. Ночью и утром туман. Ветер южный, юго-западный днем, порывы 15-20 м/с.



На западе, севере, востоке Актюбинской области гроза. Ветер западный, юго-западный на западе, севере, востоке, порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе временами гроза. Ветер западный, юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.



Днем на западе, северо-востоке Западно-Казахстанской области гроза. Ветер западный, юго-западный днем, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сильная жара +35+36°C. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.



В Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный на горных перевалах области, 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, в пустынных районах чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее корреспондент Zakon.kz узнал, какой будет погода в Казахстане в предстоящую среду, 5 июня 2024 года.