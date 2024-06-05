"Убегать в работу": психолог озвучила тревожные признаки

Трудоголизм – это способ уйти от реальности с помощью фиксации внимания на работе. Что служит причиной развития сверхлюбви к работе, почему трудоголизм опасен и как помогать себе справляться с этой зависимостью, рассказала Zakon.kz психолог.

Клинический психолог Дарья Яушева уточняет, что среди причин, способствующих развитию трудоголизма, можно выделить внутренние установки, которые его провоцируют и поддерживают.

"Такие убеждения могут быть усвоены из семьи, средств массовой информации, книг или фильмов: например, "чтобы чего-то добиться, нужно много работать" или "большие деньги не могут доставаться легким трудом", – подчеркивает она.

Также, как отмечено в публикации "Известия", стать трудоголиком может человек, который пережил какую-либо психологическую травму.

"Убегать" в работу может и человек, находящийся в поиске смысла жизни. Это состояние называется "копинг" – когда профессиональная деятельность становится способом справиться с ситуацией, то есть помогает избежать глубоких чувств и переживаний.

"Частой причиной трудоголизма являются тревожные расстройства: они могут быть связаны с конкретным страхом, например, бедности или осуждения, или быть следствием генерализованного тревожного расстройства". Дарья Яушева

Трудоголизм может быть связан и с личностными расстройствами.

Например, люди с нарциссическим расстройством личности могут стремиться к профессиональной реализации, чтобы компенсировать внутреннюю пустоту и хрупкость внешними достижениями.

"Люди с зависимым расстройством личности готовы брать на себя больше работы, чем они способны выполнить, чтобы угодить окружающим", – добавила специалист.

По ее мнению, с медицинской точки зрения, трудоголизм является формой нехимической зависимости.

Это означает, что человек неспособен контролировать количество времени, которое он тратит на работу, ее темп и объем, она становится для него сверхценностью. Трудоголизм может приводить к состоянию физического и эмоционального истощения, оказывать негативное влияние на различные аспекты жизни, включая отношения с близкими, здоровье и хобби.

В заключении психолог отмечает, что первым шагом на пути к избавлению от трудоголизма должна стать оценка физического и психологического состояния организма.

"Для этого нужно обратиться к врачам: терапевту, чтобы пройти необходимый чекап организма, и психологу, чтобы понять причины трудоголизма и то, каким образом можно изменить свое поведение и подход к работе". Дарья Яушева

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