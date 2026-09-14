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"Тараканы в голове": психолог назвал главный тревожный сигнал

Когда странность становится проблемой: объяснение психолога, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 18:18 Фото: magnific.com
Психолог Анатолий Абашин объяснил, почему человек не всегда способен заметить собственные "тараканы в голове", сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Абзацем" он рассказал, что речь идет об иррациональных убеждениях, навязчивых мыслях, психологических защитах и привычках, которые во многом формируются еще в детстве под влиянием родителей и окружающих.

Специалист отметил, что многие особенности поведения воспринимаются человеком как совершенно нормальные. При этом для близких людей они могут выглядеть странными, поскольку в их семье или окружении подобных правил и привычек не было.

По словам Абашина, проблема возникает тогда, когда такие особенности начинают мешать окружающим и провоцируют конфликты. Безобидные привычки, которые человек не навязывает другим, сами по себе не являются поводом для беспокойства.

Однако если человек требует от близких соблюдать его правила и заставляет их подстраиваться под его представления о норме, это уже может быть сигналом задуматься о своем поведении. Психолог подчеркнул, что причиной для беспокойства становится ситуация, когда личный "мир" одного человека начинает нарушать границы другого.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, почему хорошие люди могут чаще болеть.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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